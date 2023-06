Świrski: KRRiT zaniepokojona doniesieniami o TVN

Osoby zasiadające w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie otrzymują od TVN informacji dotyczących struktury własnościowej - przekonywał przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, w środę podczas obrad Sejmu. Ma to wpływ na długi proces rekoncesji dla kanałów TVN, w przeciwieństwie do szybko przyznanej koncesji dla Polsatu. „

Maciej Świrski pojawił się w środę przed komisją kultury i środków przekazu Sejmu na wezwanie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus.

Omawiał kwestie związane między innymi z ukaraniem i rekoncesjonowaniem Radia TOK FM. Dużo czasu poświęcił również na wyjaśnienie, dlaczego przyznanie przedłużonej koncesji dla kanału HGTV, należącego do TVN, zajęło tak długo (stacja złożyła wniosek o nową koncesję w czerwcu ubiegłego roku, ale otrzymała ją dopiero w kwietniu tego roku), ale przede wszystkim dlaczego KRRiT nie rozpatruje już złożonego wniosku o rekoncesję dla głównego kanału, czyli TVN. Koncesja dla tego kanału wygaśnie w kwietniu 2024 roku.

Według przewodniczącego, opóźnienia są spowodowane przez samą stację, a konkretniej przez brak ujawnienia struktury własnościowej. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego kanały Polsatu otrzymują przedłużenia koncesji szybciej niż kanały TVN, Maciej Świrski wypowiadał się:

Jest różnica, którą widać w trakcie postępowania koncesyjnego. Otóż Polsat jest własnością Cyfrowego Polsatu, który jest spółką giełdową, a na giełdzie obowiązują zasady transparentności i każde ukrycie informacji jest karane. W związku z tym doskonale wiadomo, kto zarządza spółką, kto jest beneficjentem ostatecznym, jakie są przychody i tak dalej. Natomiast TVN, gdy przysyła pisma do regulatora na temat swojej struktury właścicielskiej to opatruje je klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. Czyli nie chce, aby obywatele wiedzieli kto tak naprawdę jest beneficjentem ostatecznym, jaka jest struktura właścicielska nad spółką TVN, od kogo jest zależna

Maciej Świrski nie uwzględnił jednak informacji, że Warner Bros. Discovery jest również spółką notowaną na giełdzie, ale na rynku amerykańskim. Zamiast tego podkreślał, że organ państwowy zapytał TVN o właściciela i zarządzającego całym łańcuchem firm pomiędzy TVN w Polsce a Warner Bros. Discovery w Stanach Zjednoczonych.

TVN odmówił udzielenia tych informacji. Tymczasem dochodzą do nas niepokojące doniesienia medialne o powiązaniach z Rosją spółek wchodzących w skład konsorcjum właścicielskiego TVN. Wzbudziło to nasze duże zaniepokojenie. Dlatego postępowanie trwa długo., bo TVN odmówił udzielenia informacji. Wysłałem do zarządu TVN żądanie ujawnienia, kto jest w strukturze. Oni przysłali dość bezczelną odpowiedź. Sprawdzamy teraz, kto jest kim i jakie są powiązania - mówił Maciej Świrski, podkreślając, że kolejne żądanie „ujawnienia struktury właścicielskiej” zostało wysłane w środę