Właściciel TVN podzieli się na dwie firmy

Koncern Warner Bros. Discovery, m.in. właściciel TVN, ogłosił w poniedziałek zamiar podzielenia się na dwie oddzielne firmy: Streaming & Studios oraz Global Networks. Obydwie mają być notowane na giełdzie, operacja ma być zakończona do połowy 2026 r.

Jak poinformował koncern, w skład Streaming & Studios wejdą Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max, oraz archiwa telewizyjne i filmowe. Do Global Networks trafią kanały telewizyjne, jak CNN, TNT Sports, Discovery, oraz produkty cyfrowe jak platforma streamingowa Discovery+.

Prezesem pierwszej spółki będzie David Zaslav, obecny szef Warner Bros. Discovery. Drugą pokieruje Gunnar Wiedenfels, obecnie wiceprezes ds. finansowych WBD.

„Działając w przyszłości jako dwie odrębne i zoptymalizowane firmy, wzmocnimy kultowe marki, zapewniając im strategiczną elastyczność, których potrzebują, aby jak najskuteczniej konkurować w zmieniającej się sytuacji dzisiejszych mediów” - stwierdził Zaslav.

Według Wiedenfelsa, Global Networks skupi się na innowacyjnych sposobach współpracy z partnerami dystrybucyjnymi dla tworzenia wartości zarówno dla odbiorców tradycyjnej telewizji, jak i treści streamingowych.

Podział zostanie zakończony do połowy 2026 r.

WBD przewiduje, że podział zostanie zakończony do połowy 2026 r. pod warunkiem uzyskania zgód korporacyjnych oraz zgody amerykańskich organów podatkowych. Jak poinformował koncern, na potrzeby całej operacji zaciągnie 17,5 mld kredytu, który ma zostać spłacony przed podziałem. Dodatkowo Global Networks otrzyma do 20 proc. udziałów w Streaming & Studios, które następnie spienięży dla poprawy swojego bilansu.

Warner Bros Discovery powstało 8 kwietnia 2022 r. w wyniku fuzji WarnerMedia i Discovery.

Firma na minusie w ostatnich latach

W 2023 r. firma wypracowała 10 mld dol. EBITDA, miała ponad 3,1 mld dol. straty, w tym ponad 1,5 mld dol. straty na działalności operacyjnej. W 2024 r. EBITDA wyniosła 9 mld dol., a strata netto 11,3 mld dol. Firma zakończyła rok z 5,4 mld dol. wolnej gotówki i 40 mld dol. długu.

WBD prowadzi działalność w trzech zasadniczych segmentach: studia produkcji telewizyjnej i filmowej, sieci telewizyjne oraz usługi streamingowe i płatne telewizyjne usługi premium.

Medialny biznes

W segmencie studia firma jest właścicielem m.in. Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, Warner Bros. Television Group, Consumer Products, Themed Entertainment and Brand Licensing, DC Comics Publishing, Content Licensing, Home Entertainment, Studio Operations, czy Interactive Gaming.

Segment sieci to takie kanały jak TNT, TBS, Turner Classic Movies, Discovery Channel, Cartoon Network, Adult Swim, HGTV, Travel Channel, Science Channel, TLC. Globalną marką jest CNN. Firma ma też dział sportowy, z takimi kanałami jak Eurosport, z prawami do transmisji igrzysk olimpijskich czy m.in. lig NBA i NHL.

Segment płatnych usług premium to serwisy streamingowe jak Max, HBO Max, discovery+, czy HBO. Na koniec 2023 r. firma miała w tym segmencie prawie 100 mln abonentów, a na koniec 2024 r. już ponad 116 mln.

Do WBD należą też liczne prawa autorskie do filmów, programów telewizyjnych, aplikacji mobilnych itd. Wśród nich prawa do marek m.in.: Batman, Superman, Wonder Woman, Harry Potter, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Gra o Tron.

Należący do WBD TVN to komercyjna stacja telewizyjna, nadająca od października 1997 r. Do 2015 r. należała do grupy ITI, a potem do Scripps Networks Interactive. W 2018 r. Scripps wraz z TVN został przejęty przez Discovery, które potem połączyło się z Warner Bros, tworząc WBD.

