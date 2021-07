Biotechnologia, fizjoterapia lub prawo? AZiR zachęca nowych studentów

Już 5 lipca poznamy wyniki tegorocznych matur. Tymczasem na uczelniach trwa proces rekrutacji na studia. W ubiegłym roku, według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, wśród 15 najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. prawo, biotechnologia i fizjoterapia. Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu tych studiów? Na platformie edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl) mówią o tym ich absolwenci

Na absolwentów prawa czeka wiele możliwości pracy. Mogą zostać np. arbitrami.

Arbiter to jest sędzia, niekoniecznie prawnik, chociaż w większości arbitrami są prawnicy. Sędzia prywatny albo – inaczej mówiąc – sędzia polubowny, którego rolą jest rozstrzygnięcie sporu. To mogą być różne spory, np. dotyczące roszczeń pieniężnych, o zapłatę, ale również sprawy sąsiedzkie, rozmaite sprawy majątkowe czy spory pomiędzy wspólnikami – wyjaśnia dr Rafał Morek, adwokat, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Ottawskim (Kanada), doktor nauk prawnych. Jak dodaje, arbitraż jest nieporównywalnie szybszy od sądownictwa powszechnego, które jest przeciążone: https://azir.edu.pl/wyklad/kim-jest-arbiter/

O powstawaniu leków opowiada słuchaczom AZiR Anna Terlecka, Dyrektor Badań i Rozwoju Adamed Pharma, absolwentka m.in. biotechnologii na Politechnice Gdańskiej.

Mój obszar zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych, czyli krótko mówiąc – rozwojem leków – od idei, od pomysłu, do wdrożenia produktu na rynek. Na początku rodzi się idea, która odpowiada na wyzwania współczesnej medycyny, czyli tak naprawdę na oczekiwania pacjentów. My taki lek projektujemy i przystępujemy do pracy nad nim – mówi Terlecka w wypowiedzi dla AZiR: https://azir.edu.pl/wyklad/w-jaki-sposob-powstaja-leki/