AUTO ASSISTANCE: Hotel w razie awarii

To, że LINK4 słynie z bardzo szerokiego, a przy tym taniego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, kierowcy wiedzą doskonale. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie wszystko. Za niewielką dopłatą można bowiem skorzystać z kilku wariantów dodatkowego pakietu Auto Assistance, a to ogromna wygoda i poczucie bezpieczeństwa w różnych nieprzewidzianych sytuacjach na drodze

Oto jedna z wielu historii z życia wziętych, pokazująca, jak w praktyce przydatne jest Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4.

Pani Katarzyna (38 l.) z Bydgoszczy nawet nie przypuszczała, ile przygód spotka ją w drodze z dziećmi na zagraniczne wakacje:

Ten wyjazd planowaliśmy od dawna. To miał być wspaniały początek wakacji dla naszych dzieci Klary (6 l.) i Tadeusza (11 l.): weekend w podparyskim Disneylandzie. Mąż z powodu obowiązków służbowych nie mógł z nami pojechać, ale pomyślałam, że poradzę sobie sama, w końcu to tylko kilka dni. Wyruszyliśmy w piątek wcześnie rano. Pogoda piękna, nastroje wszystkim dopisywały i nic nie zapowiadało kłopotów. Podróż przebiegała zgodnie z planem. Minęliśmy polską granicę i wjechaliśmy do Niemiec. Zbliżaliśmy się do Drezna, gdy nagle na autostradzie tuż przede mną wyrósł ogromny korek aut. Później okazało się, że doszło tu do zderzenia TIR-ów. Zaczęłam gwałtownie hamować. Udało się bezpiecznie zatrzymać, ale niestety przy tych nagłych manewrach uszkodziły się w naszym aucie hamulce. Nie było mowy o dalszej jeździe. I co tu robić? Poczułam ogromny strach. Sama z dziećmi w obcym kraju, na autostradzie, w zepsutym samochodzie. Na szczęście nie poddaję się tak łatwo. Od razu pomyślałam, że przecież chroni nas ubezpieczenie w LINK4. Zadzwoniłam na numer umieszczony na polisie i w krótkich słowach przedstawiłam naszą sytuację oraz jak najdokładniej określiłam miejsce, w którym utknęliśmy, korzystając z oznaczeń na autostradzie. Nie minęło wiele czasu, a podjechał do nas samochód pomocy drogowej, który odholował auto do najbliższego warsztatu, a mnie z dziećmi przetransportował do sympatycznego hotelu na obrzeżach Drezna, gdzie spędziliśmy noc. Kiedy już poczuliśmy się bezpiecznie, zaczęliśmy szukać plusów w tej niespodziewanej przerwy w podróży. Rano ze smakiem zjedliśmy pyszne śniadanie w hotelowej restauracji i wyruszyliśmy na spacer po okolicy, a już koło południa dostałam wiadomość, że auto jest gotowe do dalszej drogi. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale strachu było co niemiara. Co bym zrobiła bez opieki Assistance sama w nocy z małymi dziećmi gdzieś na autostradzie w zepsutym aucie? Nawet nie chcę myśleć o kosztach, jakie musielibyśmy ponieść w euro za samo holowanie, nie mówiąc o naprawie auta i noclegu dla całej rodziny w Niemczech. Jak to dobrze, że zawczasu pomyśleliśmy o ubezpieczeniu i to takim, które działa nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Takie historie co dzień docierają do naszej firmy, a my czujemy ogromną satysfakcję, że po raz kolejny udało się pomóc i sprawić, by skutki przykrego zdarzenia na drodze były jak najmniej uciążliwe dla klientów. – mówi Patrycja Kotecka, członek Zarządu LINK4.

Co zyskujemy z Assistance?

W trasie mogą Cię spotkać różne nieprzewidziane sytuacje. Assistance to ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz niezbędną pomoc już w pierwszych chwilach po zdarzeniu. Obejmuje ona zarówno kierowcę, jak i pasażerów samochodu i świadczona jest na terenie całej Polski i niemal całej Europy*.

Assistance obejmuje:

pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu

naprawę na miejscu zdarzenia

holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 200 km)

wymianę koła

uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora

dostarczenie paliwa

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejesz niewłaściwe

złomowanie

otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków

pokrycie kosztów parkowania do 2 dni

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży

nocleg w hotelu /*, jeśli znajdujesz się ponad 20 km od miejsca zamieszkania transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania powyżej 20 km.

Warto wiedzieć: W LINK4 możesz także wykupić Auto Assistance wyłącznie na czas wyjazdu w pakiecie z ubezpieczeniem Podróże. Krótkoterminowe ubezpieczenie Auto Assistance zapewni Ci ochronę podczas wyjazdu, a Ty nie będziesz musiał płacić za cały rok umowy.

Państwa, na których terenie świadczone są usługi Assistance w ramach ubezpieczenia Auto Assistance: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein , Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja (część europejska), Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z LINK4.