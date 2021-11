Black Friday w LINK4 wciąż trwa!

Tegoroczny Black Friday w LINK4 wcale nie skończył się w piątek. Wciąż jeszcze można skorzystać z rabatu do 20 proc. na ubezpieczenie OC i OC/AC. Zostały dwa dni promocji.

Na każdym posiadaczu samochodu, motocykla czy przyczepy spoczywa obowiązek kupna polisy OC. Powstaje on najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC. Dzięki tej regulacji ochronie podlegają osoby trzecie, mogące zostać poszkodowane wskutek nieszczęśliwego zdarzenia na drodze. AC natomiast jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, które chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód wynikających ze zdarzeń objętych ochroną, jak również za skradziony pojazd.

Dla kogo promocja?

Oferowany przez LINK4 rabat w ramach Black Friday dotyczy wszystkich nowych klientów indywidualnych. Jeśli więc zastanawiasz się nad zmianą bądź wyborem ubezpieczyciela, jest to znakomita propozycja. Szeroka paleta świadczeń, topowa jakość i cena niższa nawet do 20 proc. czynią OC oraz pakiet OC/AC w LINK4 ofertą wartą rozważenia.

Zima tuż-tuż, warto się przygotować

Oprócz standardowych ubezpieczeń LINK4 proponuje też w ramach usług Assistance ochronę przed następstwami coraz zimniejszej aury. Obok kłopotów z akumulatorem, stanowiących ponad połowę zimowych utrapień użytkowników aut, kierowcy najczęściej skarżą się na zamarzanie zamków oraz płynów czy awarię silnika. Rozwiązaniem większości tych problemów może być dodatkowe ubezpieczenie Assistance, które gwarantuje fachową pomoc na drodze w tego typu przypadkach.

Korzyści z OC, AC i pakietu Assistance

Z rozmów z kierowcami dowiadujemy się, jak ubezpieczeniowa ochrona wygląda w praktyce. Te scenariusze pisze samo życie. O swoim doświadczeniu z pomocą ubezpieczeniową opowiada klientka LINK4, pani Jagoda (34 l.) z Tarnowa:

Odkąd mam samochód, korzystałam z usług trzech ubezpieczycieli. Od czterech lat posiadam polisę w LINK4 i muszę przyznać, że zakres ochrony, jej koszty i dodatkowe pakiety Assistance odpowiadają mi najbardziej. Posiadam pakiet OC/AC, dokupiłam też na wszelki wypadek podstawowy wariant Auto Assistance. O ile OC jako ubezpieczenie obowiązkowe jest dla nas, kierowców, rzeczą oczywistą, o tyle często, ze względu na dodatkowy koszt, nie decydujemy się na AC czy Assistance.

Ja jednak zdecydowanie nie żałuję dodatkowej ochrony, bo zdarzyło mi się już z niej skorzystać. W ramach AC pokryto mi koszty naprawy przedniego błotnika i zderzaka, które uszkodziłam, wpadając w poślizg na oblodzonej drodze. Działanie LINK4 było naprawdę szybkie i konkretne. Z kolei ostatnio po dłuższym okresie izolacji spowodowanym infekcją koronawirusem, nie dałam rady odpalić auta, gdy mogłam już wrócić do pracy.

Zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu i nie byłam na to w żaden sposób przygotowana. Przypomniałam sobie jednak o dokupionym przeze mnie do ostatniej polisy pakiecie Assistance i zadzwoniłam do LINK4. Zaledwie po kwadransie od zgłoszenia przyjechał specjalista, który zajął się rozładowanym akumulatorem i udzielił mi kilku bardzo przydatnych porad na przyszłość. Dla mnie dodatkowa ochrona Assistance to podstawa, by czuć się bezpiecznie, bo wiem, że nigdy nie zostanę z niespodziewanym problemem bez pomocy na jezdni.

W ubiegłym tygodniu namówiłam też koleżankę, żeby swoje nowe auto ubezpieczyła w LINK4, tym bardziej że ma teraz okazję dostać do 20 proc. zniżki w ramach Black Friday. To czysta korzyść na przejrzystych zasadach.

Pani Jagoda przekonała się o fachowości LINK4. Również jej koleżanka dołączyła do grona klientów, którzy skorzystali z wyjątkowej oferty tegorocznego Black Friday na ubezpieczenie OC/AC swojego auta. Rabat do 20 proc. mogą uzyskać wszyscy nowi klienci indywidualni jeszcze do wtorku 30 listopada. Wystarczy wejść na stronę www.LINK4.pl albo zadzwonić na numer 22 4444444 i podać kod promocyjny BF2021, lub udać się do agenta (kod BF21), by nabyć ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie.

O szczegóły promocji warto zapytać bezpośrednio konsultantów pracujących na infolinii lub wejść na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziemy również szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.