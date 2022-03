Jeszcze większe wsparcie w ramach Auto Assistance w LINK4

Liczba aut w Polsce przekroczyła już 24 miliony, co daje nam 5. miejsce w Unii Europejskiej. Trudno więc się dziwić, że konkurencja na rynku ubezpieczeniowym jest coraz większa. Rzecz jednak w tym, iż oferta ofercie nierówna. Wybierając ubezpieczyciela, warto wziąć pod uwagę proponowane ceny polis, ich zakres, ale też reputację danego towarzystwa, czy pochodzenie jego kapitału. Na polskim rynku taką wyróżniającą się firmą jest z pewnością LINK4. Zaufanie klientów i partnerów biznesowych, a także eksperckie opinie na temat działalności LINK4 znalazły odzwierciedlenie m.in. w wielu prestiżowych wyróżnieniach i nagrodach. Najnowszym sukcesem jest odznaczenie LINK4 TU SA Top Marką Lauru Klienta 2022 w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych direct oraz przyznanie złotego Lauru Klienta w segmencie jakości obsługi klientów indywidualnych. LINK4 nie zamierza jednak zadowolić się tymi sukcesami i wciąż uatrakcyjnia swoją ofertę. W marcu tego roku towarzystwo wprowadziło kolejne udogodnienia w OWU Auto Assistance dla klienta indywidualnego. Wszystko z myślą o klientach.

Dalsze holowanie i auto zastępcze na dłużej

Wyższe limity kilometrów holowania po zdarzeniu i auto zastępcze na dłuższy czas – takie zmiany w ramach polisy Auto Assistance obowiązują teraz w LINK4.

Holowanie:

Auto Assistance i Auto Assistance Plus: 200 km => 500 km!

Auto Assistance Komfort: RP bez limitu/ poza granicami: 500 km => 750 km!

Auto zastępcze w Auto Assistance Plus:

awaria: 2 dni => 3 dni!

kradzież/wypadek: => 4 dni => 5 dni!

Nowe Assistance w praktyce

O tym, jak pomocne jest Auto Assistance, mówi klient LINK4, pan Rafał (37 l.) z Sulechowa:

Klientem LINK4 jestem od niedawna. Ostatnio koleżanka z pracy poleciła mi ich OC z Programem Pomocy. Ze względu na to, że naprawdę dużo jeżdżę, pomyślałem też o dodatkowym ubezpieczeniu. Szczególnie zależało mi na możliwości jak najdłuższego korzystania z auta zastępczego w razie unieruchomienia samochodu. Od kilku lat pracuję w Gorzowie, prawie 100 km od Sulechowa, a moje godziny pracy nie są stałe, więc auto jest dla mnie jedynym sensownym środkiem transportu. Dokupiłem więc Auto Assistance Plus. W zeszłym tygodniu, kiedy wracałem z pracy, nieco za Gorzowem, doszło do zderzenia z innym autem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale niestety mój samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. Zepchnąłem auto na pobocze, wezwałem policję i zadzwoniłem do LINK4. Mając Auto Assistance Plus, mogłem liczyć na odholowanie uziemionego samochodu do wskazanego przeze mnie warsztatu. W pakiecie ubezpieczenia miałem też możliwość skorzystania z samochodu zastępczego aż na pięć dni! Co za ulga! Dzięki temu spokojnie dojeżdżałem do pracy w czasie, gdy moje auto było naprawiane w warsztacie. To bardzo praktyczne rozwiązanie. Koleżanka miała rację – na LINK4 faktycznie można polegać.

Co zyskujemy z Auto Assistance?

Auto Assistance to popularny, podstawowy wariant tego ubezpieczenia, który obejmuje pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu:

– naprawę na miejscu zdarzenia;

– holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 500 km);

– wymianę koła;

– uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora;

– dostarczenie paliwa;

– pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejemy niewłaściwe;

– złomowanie;

– otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków;

– pokrycie kosztów parkowania do 2 dni;

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

– samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży;

– nocleg w hotelu /*, jeśli znajdujemy się ponad 20 km od miejsca zamieszkania;

– transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

LINK4 oferuje też poszerzone warianty Auto Assistance:

Auto Assistance Plus (wybrany przez pana Rafała) oraz Auto Assistance Komfort.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Możemy też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Wybrany wariant ubezpieczenia Auto Assistance dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC lub OC/AC. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.