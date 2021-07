Bank‌ ‌Pekao‌ ‌z‌ ‌pożyczką‌ ‌na‌ ‌realizację‌ ‌wakacyjnych‌ ‌planów‌

Zaczął się czas urlopów. Wiele osób marzy o długo wyczekiwanym wypoczynku lub realizacji innych projektów i pomysłów, odłożonych ze względu na pandemię. Osoby, które nie chcą zmieniać swoich zamiarów ze względu na brak gotówki, mogą skorzystać z oferty Pożyczki Przekorzystnej od Banku Pekao

Brak budżetu nie musi być barierą do realizacji planów. Warto rozważyć pożyczkę na korzystnych warunkach i rozłożyć zakup na miesięczne raty.

Klienci szukają atrakcyjnych ofert wakacyjnych pożyczek. Dbamy o ich komfort, dlatego w Banku Pekao można skorzystać z prostego i szybkiego procesu kredytowego. Pieniądze można otrzymać już podczas jednej wizyty w placówce, a jeśli klient złoży wniosek przez serwis Pekao24 lub w aplikacji PeoPay – pieniądze na konto trafią w 30 sekund od zaakceptowania umowy. Klienci mogą też skorzystać zdalnie z innych produktów kredytowych przydatnych szczególnie w wakacje – mogą uruchomić limit w koncie z dostępem do dodatkowych środków gdy tylko będą potrzebne, czy kartę kredytową – mówi Piotr Gołąb dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego.

Warto zwrócić uwagę, że klienci którzy posiadają lub otworzą w banku konto i serwis Pekao24 lub aplikację PeoPay, mogą skorzystać z pożyczki szybko i wygodnie bez przychodzenia do placówki banku. Oferta jest dostępna online, siedem dni w tygodniu, bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów o dochodach. Istnieje też możliwość otrzymania pożyczki podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem (bez wizyty w palcówce banku) – konsultant przeprocesuje wniosek i przygotuje dokumenty kredytowe, które klient będzie mógł zaakceptować w serwisie elektronicznym nie wychodząc z domu. Pożyczka w Pekao może zostać przeznaczona nie tylko na wakacje, ale również na inny dowolny cel np. remont mieszkania, zakup samochodu, organizację wesela czy też spłatę kredytów w innych bankach. Zarówno nowi, jak i obecni klienci banku mogą otrzymać pożyczkę w kwocie od 1 tys. do nawet 200 tys. zł na okres od 12 do 120 miesięcy, co pozwana dopasować ratę do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych Klienci, którzy nie mają jeszcze nawiązanej relacji z Bankiem Pekao, mogą teraz skorzystać z oferty z oprocentowaniem 6% i prowizją od 3%. Wystarczy wypełnić formularz online na stronie www.pekao.com.pl/pex. Następnie, skontaktuje się z nami doradca, który pomoże przejść przez proces wnioskowania o produkt. Skierowana do nowych klientów Pekao oferta, jest ważna do końca roku.

Promocja na pożyczkę to nie jedyna oferta przygotowana z myślą o nadchodzących wakacjach. Bank Pekao przy współpracy z PZU wprowadził dla klientów ubezpieczenie podróżne, które można nabyć za pośrednictwem kanałów zdalnych. „Bezpieczna podróż” jest dostępna dla klientów w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay. Ubezpieczenie zapewnia ochronę, która pozwala cieszyć się beztroskimi wakacjami, a zawarcie umowy jest proste i trwa dosłownie kilka minut. Umowę można zawrzeć przed wyjazdem, nie później niż dwie godziny rozpoczęciem podróży, korzystając z komputera lub smartfona.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.