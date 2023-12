Nowe kary mogą zrujnować! Jak ustrzec się kłopotów i zyskać Pakiet OC z korzyściami?

Od Nowego Roku znowu rosną kary za brak ubezpieczenia OC. Stawki mogą przyprawić o ból głowy, a niekiedy przewyższyć wartość samochodu. Aby uniknąć kłopotów, sprawdź ważność swojej polisy, a jeśli teraz zastanowisz się nad jej wyborem, zapoznaj się z ofertą LINK4. Zyskasz wyjątkowy Pakiet OC z dodatkowymi korzyściami.

Od 1 stycznia w Polsce najmniej zarabiający będą mogli świętować, bo automatycznie dostaną podwyżkę o 642 zł. Minimalna płaca wzrasta do rekordowych 4242 zł brutto.* Jak to wpływa na niesolidnych kierowców? Wysokość najniższego wynagrodzenia stanowi bazę do wyliczania urzędowych kar dla zapominalskich, którzy posiadają pojazd i nie wykupują obowiązkowego OC.

Nie ma co liczyć na ulgi – to sztywny system kar jak policyjny taryfikator z mandatami. Uniknięcie grzywny również nie wchodzi w grę, gdyż ważność polisy OC jest sprawdzana podczas każdej kontroli drogowej. Nie ma szansy na wymknięcie się konsekwencjom. Co więcej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) aktywnie poszukuje pojazdów bez ważnego ubezpieczenia. Pomaga w tym komputerowa baza danych, w której znajduje się każdy zarejestrowany w Polsce samochód, motocykl czy quad.

Od czego zależą kary i ile wynoszą?

Nakładane kary zależą od kategorii pojazdu i okresu, w którym brakuje polisy. W przypadku samochodów osobowych, stawki za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego od 1 stycznia 2024 roku prezentują się następująco:

brak OC do 3 dni – 1700 zł (20% pełnej opłaty)

od 4 do 14 dni – 4250 zł (50% pełnej opłaty)

powyżej 14 dni – 8490 zł (100% opłaty).

Nowa maksymalna kara za brak OC motocykla wzrasta do 1400 zł, natomiast w przypadku ciężarówki czy autobusu grzywna od 1 stycznia wyniesie 12 730 zł!

To jednak nie koniec. Od 1 lipca 2024 r. stawki jeszcze bardziej pójdą w górę, ponieważ wtedy przewidziana jest kolejna podwyżka płacy minimalnej – do 4 300 zł. W przypadku maksymalnej opłaty za samochód osobowy oznacza to karę w wysokości 8 600 zł.

Kara za brak OC to nie wszystko

Musisz zdawać sobie sprawę, że nałożenie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia to tylko część zagrożenia. Konsekwencje stają się szczególnie dotkliwe, gdy dojdzie do wypadku. Kierowca poruszający się nieubezpieczonym pojazdem jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Czy stać Cię na pokrycie kosztów zniszczenia drogiego samochodu lub zapłacenie dożywotniej renty poszkodowanej osobie? Brak OC może oznaczać prawdziwą katastrofę, także finansową.

Wybierz Pakiet OC z korzyściami od LINK4

Jeśli myślisz o ubezpieczeniu, to dlaczego nie wybrać takiego, które oferuje dodatkowe korzyści? Taki właśnie Pakiet OC znajdziesz w LINK4, który oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również pewność, że w razie kolizji czy wypadku masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie. Dodatkowo w razie wypadku, jeśli naprawa pojazdu jest niemożliwa tego samego dnia, LINK4 dostarczy Ci samochód zastępczy na okres 3 dni – także po kradzieży.

Uszkodzona opona? W tym także pomoże ci LINK4

Nie pozostaniesz bez pomocy w kłopotliwej sytuacji związanej z przebiciem opony. Samodzielna wymiana koła może być wyzwaniem, ale z Pakietem OC w LINK4 nie musisz się tym martwić. Wystarczy, że skontaktujesz się z infolinią, a pomoc przyjedzie i zajmie się wymianą uszkodzonej opony na koło zapasowe, które znajduje się w wyposażeniu pojazdu. Jeśli to nie będzie możliwe, auto zostanie odholowane do warsztatu.

Poszerz swoją ochronę

W LINK4 do polisy z OC można dołączyć dodatkowe ubezpieczenia, które dają jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

Auto Assistance to pomoc w sytuacjach awaryjnych i holowanie prawie w całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia Ci – w przypadku zdarzenia assistance – lawetę do 500 km. Dodanie do OC ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) sprawi, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem w Twoim samochodzie, otrzymasz świadczenie pieniężne.

Niezależnie od tego, na jaki pakiet ubezpieczenia się zdecydujesz, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to absolutna konieczność nawet wtedy, kiedy z samochodu zupełnie nie korzystasz, a wciąż jest zarejestrowany.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl .

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.