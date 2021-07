Innowacje. Wykorzystanie danych publicznych

Pierwsze czytanie rządowego projektu, który ma ułatwić i zwiększyć ponowne wykorzystanie danych publicznych np. do tworzenia innowacyjnych produktów i usług - przeprowadziła we wtorek sejmowa komisja cyfryzacji.

Chodzi o projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przedłożony przez ministra cyfryzacji, nad którym pracowała Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji minister w KPRM Adam Andruszkiewicz, projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Chodzi o to, że - jak napisano w uzasadnieniu do ustawy - sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe.

Zdaniem autorów przepisów informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii).

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Po przyjęciu ustawy dane te będą musiały być udostępniane – co do zasady – bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).