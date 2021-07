Wizyta w urzędzie skarbowym już nie jest horrorem

W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzone jest internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. Resort finansów otrzymał już ponad 25 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wynosi blisko 80 proc.

Zmieniamy nasze usługi, aby były nowocześniejsze i wygodniejsze. Coraz więcej spraw podatkowych załatwimy nie wychodząc z domu. Usprawniamy procesy wewnętrzne i ułatwiamy pracę urzędnikom, ale też stale pracujemy nad jakością obsługi. Rozwijamy nasze mocne strony i poprawiamy obszary, które tego wymagają. Temu też służy realizowane od kwietnia badanie satysfakcji po wizycie w urzędzie skarbowym– mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Realizacja badania jest możliwa dzięki uruchomionemu w ubiegłym roku systemowi umawiania wizyt w urzędach skarbowych. Prowadzone jest ono w wygodnej dla naszych klientów formie elektronicznej. Przesłane ankiety są dla nas ważnym źródłem informacji o tym, na co klienci zwracają uwagę w trakcie wizyty w urzędzie i czego oczekują od pracowników KAS. Ważny jest dla nas każdy głos i każda ocena naszych działań – informuje szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Badanie prowadzone jest kwietnia br. Jest to badanie ilościowe. Link do opracowanej przez specjalistów ankiety internetowej wysyła naczelnik urzędu skarbowego na adres e-mail, który podał klient podczas umawiania wizyty w urzędzie. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Prowadzenie badań internetowych pozwala nam szybko zbierać informacje od osób, które miały bezpośredni kontakt z urzędem skarbowym. Są to oceny tym cenniejsze, że oparte na doświadczeniach, a nie zasłyszanych opiniach – mówi Magdalena Rzeczkowska.

Pytania ankietowe dotyczą nie tylko ogólnego zadowolenia z wizyty, ale i emocji czy wysiłku, który klient włożył w załatwienie swojej sprawy. Ankietowani proszeni są również o ocenę czy pracownik urzędu był kompetentny, uprzejmy, pomocny, sprawny, komunikatywny i przyjazny.

Dodatkowo ankieta zawiera dwa pytania otwarte, w których klienci mogą przekazać swoje komentarze dotyczące najlepszych i najgorszych aspektów wizyty w urzędzie.

Ankiety analizowane są w Ministerstwie Finansów według pięciu głównych wskaźników: -satysfakcji – procent klientów ogólnie zadowolonych ze swojej wizyty w US.

-polecenia (rekomendacji) – procent klientów którzy poleciliby obsługę przez danego pracownika znajomym lub rodzinie.

-braku wysiłku – procent klientów oceniających załatwienie swojej sprawy w US jako łatwe.

-pozytywnych emocji – procent klientów mających pozytywne emocje związane z wizytą w US.

-Skuteczności pierwszego kontaktu – procent spraw załatwionych podczas pierwszej wizyty w US.

Każda osoba, która umówiła wizytę poprzez usługę „Umów wizytę w US” i podała adres e-mail, otrzyma po tej wizycie wiadomość z linkiem do strony z anonimową ankietą. Ankieta jest w pełni bezpieczna. Urząd skarbowy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek informacji osobistych czy danych wrażliwych.

W okresie kwiecień – czerwiec Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała 25 tys. wypełnionych ankiet. Ich analiza potwierdza, że: satysfakcja, rekomendacja, brak wysiłku, pozytywne emocje oraz skuteczność pierwszego kontaktu – utrzymują się na stałym, wysokim poziomie.

-Poziom satysfakcji – kwiecień 78 proc., maj 79 proc., czerwiec 80 proc.

-Poziom rekomendacji – kwiecień 79 proc., maj 81 proc., czerwiec 81 proc.

-Poziom braku wysiłku – kwiecień 72 proc., maj 74 proc., czerwiec 73 proc.

-Poziom pozytywnych emocji – kwiecień 87 proc., maj 87 proc., czerwiec 86 proc.

-Skuteczność pierwszego kontaktu – kwiecień 77 proc., maj 76 proc., czerwiec 76 proc.

Ogólny poziom satysfakcji to 78,8 proc. procent zadowolonych klientów. Nad doświadczeniami pozostałych będziemy dalej pracować wspólnie ze wszystkimi urzędami skarbowymi w kraju i wprowadzać konieczne zmiany. Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, którzy przyczyniają się do pozytywnej zmiany obrazu administracji podatkowej. Wyniki badania satysfakcji pokazują efekty ich pracy. To naprawdę dobry rezultat, ale są oczywiście obszary, na którymi musimy jeszcze popracować – wskazuje minister Tadeusz Kościński.