Wysokość kredytu mieszkaniowego bije rekordy

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM) wyniosła 33,2 proc. w lipcu br. Oznacza to, że w lipcu br., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 33,2 proc. r/r.

W lipcu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 38,75 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 11,2 proc. W porównaniu do czerwca br. było ich mniej o 9,7 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu w lipcu br. wyniosła 328 tys. zł i jest wyższa o 14,6 proc. od wartości z lipca 2020 r.

Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny jest rekordowa w całej historii. W lipcu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu była o 41,7 tys. zł wyższa niż rok temu. Na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął również wzrost liczby wnioskodawców w porównaniu do lipca 2020 r. - o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 4,33 tys. więcej osób niż w lipcu zeszłego roku - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

W lipcu br. popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu wartościowym nadal był w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w grudniu 2020 r.

W stosunku do stycznia br. średnia kwota wnioskowanego kredytu wzrosła o 21,5 tys. zł (7 proc). Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej kwoty 328 tys. zł odzwierciedla obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, czyli wzrostu średniej ceny PUM-u (Powierzchnia Użytkowa Mieszkania – red.). W tym przypadku ważne jest jednak, jaka jest relacja pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem a ceną metra kwadratowego nowej powierzchni mieszkaniowej. Niemniej trzeba na bieżąco monitorować sytuację, bowiem w mojej opinii może być to jeden z czynników ograniczających popyt na kredyt hipoteczny - stwierdził Waldemar Rogowski.

Drugim z czynników może być zmiana podejścia do liczenia zdolności kredytowej dla kredytów powyżej 25 lat. Pomimo możliwego dłuższego okresu, na jaki kredyt może zostać udzielony (np. na 30 lat), zdolność kredytowa będzie liczona tak, jakby był on udzielony na maksimum 25 lat. W konsekwencji spowoduje to wzrost wartości raty kapitałowej, a tym samym ograniczy możliwość udzielenia wyższego kredytu przy tych samych dochodach. To wydłużanie okresu kredytowania bowiem, skutkujące obniżeniem raty kapitałowej przy tym samym poziomie dochodów, umożliwiało udzielanie kredytów hipotecznych na coraz wyższe kwoty w związku ze wzrostem cen nieruchomości.

W opinii analityka te dwa czynniki mogą w pewnym stopniu ograniczyć przyszły popyt na kredyty mieszkaniowe, nadal jednak jest on pozytywnie nastawiony co do zainteresowania kredytami hipotecznymi w najbliższej przyszłości.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc.

ISBnews/RO

