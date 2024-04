Potężne odbicie na rynku kredytów hipotecznych

O 68,7 proc. r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w marcu 2024 r. – wynika z opublikowanego w czwartek przez Biuro Informacji Kredytowej Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

Jak wyjaśniono w komunikacie Biura Informacji Kredytowej, Wartość Indeksu oznacza, że w marcu 2024 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 68,7 proc. w porównaniu do marca 2023 r.

„W marcu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 29,66 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 22,22 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r o 33,5 proc. W porównaniu do lutego 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 11,3 proc.” - wskazano.

Zgodnie z obliczeniami BIK średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w marcu 2024 r. 430 tys. zł i była wyższa o 15,3 proc. niż w marcu 2023 r., a w porównaniu do lutego 2024 r. nieznacznie wzrosła o 0,6 proc.

„Popyt na kredyty mieszkaniowe, co było do przewidzenia, wyhamował po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Obecnie jest on niższy niż w II półroczu 2023 roku, ale jednak pozostaje on wyraźnie wyższy (o 30-40 proc.) niż w I półroczu ubiegłego roku. Pomimo obaw nie spadł on więc do poziomu sprzed uruchomienia Programu” - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.