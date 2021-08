Premier wziął udział w wideokonferencji z przedsiębiorcami

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z przedstawicielami przedsiębiorców; rozmowa - jak informuje KPRM - dotyczyła Polskiego Ładu. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego, podejmując ważne dla Polski decyzje, wsłuchuje się w głos obywateli. Tak jest i tym razem. Obecnie projektowane przepisy podatkowe znajdują się w konsultacjach. Szef rządu spotkał się także z przedstawicielami przedsiębiorców. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego - czytamy w komunikacie KPRM. Nie ma tygodnia, w którym nie toczyłaby się dyskusja na temat Polskiego Ładu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wideorozmowy z przedsiębiorcami. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat pakietu rozwiązań podatkowych oraz większych wydatków publicznych na system ochrony zdrowia.

Przedsiębiorców reprezentowali przedstawiciele takich organizacji jak Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Fundacja Firmy Rodzinne, Pracodawcy RP, BCC.

Konsultacje projektu trwają do 30 sierpnia

Polski Ład wprowadzi pozytywne rozwiązania podatkowe, na których skorzystają Polacy. Jednak to nie pierwszy raz, gdy rząd stosuje korzystne zmiany w podatkach. W latach 2015-2019 kwota wolna od podatku była dwukrotnie podwyższana – do poziomu 8 tys. zł. W 2019 r. na zmianach skorzystali młodzi – rząd wprowadził Zerowy PIT Dla Młodych. Zaczęła obowiązywać także powszechna obniżka PIT z 18 do 17 proc. 2019 r. to także zmniejszony CIT do 9 proc. Oznacza to obniżkę stawki o ponad połowę – z 19 do 9 proc. Na tym rozwiązaniu skorzystało ponad 90 proc. przedsiębiorców. Wprowadziliśmy także nową matrycę stawek VAT, która obniżyła stawki podatku na wiele artykułów pierwszej potrzeby - podaje KPRM.

Podkreśla, że Polski Ład to kontynuacja pozytywnych zmian podatkowych; przekonuje, że „skorzystają na nich miliony Polaków – pracowników, przedsiębiorców, emerytów i rencistów, a także wiele grup zawodowych klasy średniej”.

Historycznym momentem będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla wszystkich. To odważny ruch rządu na rzecz osób mniej zarabiających. Niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT – to osoby o najniższych dochodach i prawie 70 proc. emerytów i rencistów. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią - głosi komunikat. Pierwszy raz od 12 lat podniesiemy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej. Od 2019 r. wszyscy podatnicy płacą niższy podatek, bo obniżyliśmy stawkę z 18 do 17 proc., a teraz dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł. To oznacza, że z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę - podaje KPRM.

Informuje też o obniżeniu stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów ITC i lekarzy.

Szczególnie zależy nam na wzmacnianiu polskiej klasy średniej. Właściciele firm będą mogli wybrać najkorzystniejszą formę rozliczania się. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, ryczałt lub Estoński CIT. Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. do 14 proc. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc - pisze KPRM.

Podkreśla, że obecnie przedsiębiorca ma stałą składkę zdrowotną, a pracownik ma ją zależną od dochodu, a po zmianach zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. swojego dochodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

KPRM przypomniała w komunikacie, że wszystkie środki z tego tytułu trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych oraz naprawę zdrowia Polaków po COVID-19. Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku został zrekompensowany innymi rozwiązaniami. Dla przedsiębiorców Polski Ład przewiduje kilkanaście nowych rozwiązań oraz obniżkę stawek podatku ryczałtowego - podkreśla KPRM.

Przekonuje, że reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu niesie wiele korzyści, a „dla ponad 23 mln Polaków zmiany w podatkach będą korzystne lub neutralne”. „To 90 proc. podatników” - podkreśla.

KPRM wylicza, że na zmianach skorzysta niemal 18 mln Polaków; prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT, a więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc. emerytów i rencistów

Skorzystają również osoby prowadzące działalność: Krawiec z dochodem 3 tys. zł, zaoszczędzi rocznie 1,3 tys. zł; fryzjer z dochodem 4 tys. zł, zaoszczędzi rocznie 2 tys. zł; mechanik z dochodem 5 tys. zł zaoszczędzi rocznie 1 tys. zł - wylicza KPRM.

Także przedsiębiorcy staną się beneficjentami zmian podatkowych Polskiego Ładu, obok pracowników i emerytów. Celem programu jest wzmocnienie inwestycji i ekspansji. Będzie to możliwe m.in. dzięki ulgom: B+R, na prototyp, na wsparcie innowacyjnych pracowników, na robotyzację, IP Box. Polski Ład to także przyciąganie do Polski kapitału i inwestorów, a także program repatriacji kapitału do Polski - podkreślono w komunikacie.

