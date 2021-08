Polska: Zaszczepiono już ponad 17 mln osób

W Polsce wykonano już blisko 34,5 mln szczepień przeciw COVID-19 – wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 mln osób.

W Polsce wykonano 34 497 906 szczepień przeciw COVID-19 – podano we wtorek na Twitterze na profilu prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 17 522 279 osób.

Rząd nie ustaje w akcji promowania szczepień. We wtorek w Międzyrzeczu (Lubuskie) wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński mówił, że należy przekonywać do szczepień przeciw COVID-19 nieprzekonanych, bo czwarta fala jest nieuchronna. Dodał, że na temat konieczności szczepień przeciw COVID-19 trzeba i można rozmawiać, a także przekonywać.

„I prosimy wszystkich o pomoc w tym, żeby przekonywać nieprzekonanych. Bo pandemia jest groźna, czwarta fala jest nieuchronna, nieunikniona. Ale możemy ją spłaszczyć, ona może nie być groźna. Możemy chorować w czwartej fali, zwłaszcza będą chorowały osoby niezaszczepione, ale mamy szansę – gdy zmniejszymy to zagrożenie – że nie będziemy umierać. I to jest szansa dla nas wszystkich i to wszyscy musimy się podjąć tego wyzwania. Bardzo prosimy także wszystkie media o wspólną pracę w tym kierunku” – zaapelował wicepremier Gliński.

Na początku sierpnia w sieci pojawił się nowy spot promujący szczepienia przeciw COVID-19 – poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. „Potrzebujemy szczególnej mobilizacji Polek i Polaków, by osiągnąć odporność populacyjną i odeprzeć czwartą falę zakażeń” – dodano.

„Za nami miesiące walki, a my jesteśmy na ostatniej prostej i czeka na nas to najważniejsze starcie – osiągnięcie odporności populacyjnej” – napisano w komunikacie CIR.

Lubelska policja opublikowała w poniedziałek na swojej stronie nagranie z kamery monitoringu, które uchwyciło moment podpalenia punktu szczepień na Rynku Solnym w Zamościu. Policjanci zaczęli już otrzymywać sygnały dotyczące możliwego sprawcy. Do pożarów doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Najpierw ogień pojawił się w mobilnym punkcie szczepień na Rynku Solnym w Zamościu, a potem w budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ulicy Peowiaków. „Według wstępnych ustaleń sprawca wybił tam szybę w podpiwniczeniu i podpalił wnętrze” – powiedział rzecznik lubelskiej policji kom. Andrzej Fijołek. Zaznaczył, że w pożarach nikt nie ucierpiał.

„Do tej pory otrzymaliśmy kilka zgłoszeń w tej sprawie. Każdy taki sygnał weryfikujemy i sprawdzamy. Na razie się one nie potwierdziły” – poinformowała PAP we wtorek rano st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

We wtorek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak potwierdził PAP, że składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Pierwsze informację o zawiadomieniu do prokuratury podało Radio Zet.

Prezes poinformował, że w poniedziałek do jego biura, „pod hasłem kontroli poselskiej”, wkroczył Grzegorz Braun (Konfederacja) razem z grupą antyszczepionkowców.

„Nie miałem takiej sytuacji do tej pory. Oczywiście kontrole poselskie się zdarzają, ale zawsze są one w pełnej kulturze, dyskusji, przede wszystkim w zrozumieniu tematu” – powiedział. Urząd będzie dodatkowo chroniony przez policję.

Cessak mówił, że grupa osób, która zjawiła się w jego biurze oczekiwała wglądu do badań klinicznych szczepionek w populacji dzieci poniżej 12 lat. „Jednak bardziej skupiono się na show, które było transmitowane na YouTube niż na samym poznaniu kwestii badań klinicznych w populacji pediatrycznej” – ocenił. Zdaniem prezesa takie sytuacje podgrzewają dalsze działania antyszczepionkowców.

PAP/ as/