CYBERSEC CEE: REGIONS & CITIES w Krynicy-Zdrój już we wrześniu!

Bezpieczeństwo cyfrowe jest obecnie równie istotne jak to militarne. Eksperci i politycy rozumieją to zjawisko, dlatego - jak co roku - spotkają się podczas forum CYBERSEC, które w tym roku odbędzie się w Krynicy Zdroju!

Hasło przewodnie premierowej edycji brzmi TOWARDS VALUES-BASED DIGITAL WORLD, nakierowując dyskusje na temat wartości związanych z nowymi technologiami i odpowiedzialności w cyfrowym świecie przez pryzmat lokalnej rzeczywistości. Partnerem głównym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dlaczego Regions & Cities?

Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach.

W ramach CYBERSEC CEE: REGIONS & CITIES w ciągu trzech dni zaprezentowane zostaną streamy tematyczne tj.: Digital Spaces, Digital 3 Seas, Cyberbezpieczeństwo Administracji Samorządowej! Planowany jest dodatkowy stream, który będzie ogłaszany w najbliższych dniach.

CYBERSEC CEE: REGIONS & CITIES odbędzie się 1-3 września br. w Krynicy-Zdrój.