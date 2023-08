Krynica Forum 2023 – Małopolska Partnerem Głównym

Województwo Małopolskie jest partnerem głównym Krynica Forum 2023, które odbędzie się w dniach 13-15 września br. w Krynicy-Zdroju

Wydarzenie jest organizowane również we współpracy z władzami miasta Kraków. Małopolska uczestniczy w organizacji prestiżowego forum gospodarczego z międzynarodową reprezentacją biznesu, a także debatą poświęconą współpracy polsko-koreańskiej.

Małopolska ze specjalnym wyróżnieniem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024 W dniu 6 lipca br. podczas posiedzenia Komitetu Regionów UE, Marszałek Witold Kozłowski odebrał specjalne wyróżnienie dla Małopolski w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2024”. Wyróżnienie ma charakter wyjątkowy, gdyż nie było przyznawane nigdy wcześniej w trzynastoletniej historii tego konkursu. Co więcej, Małopolska jest pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP (Małopolska została nim nagrodzona w 2016 r.).

Małopolska jako hub przedsiębiorczości i ośrodek wiedzy eksperckiej dla ukraińskiego biznesu

Ze względu na zaangażowanie Polski w kwestie związane z nową sytuacją geopolityczną po rosyjskiej inwazji w Ukrainie, Małopolska szczególnie widzi swoją rolę w procesie wsparcia oraz planów pomocy w odbudowie kraju po zakończeniu konfliktu. Tematyka ta będzie szeroko omawiana na licznych panelach i spotkaniach podczas Krynica Forum 2023. Małopolska jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę firm z kapitałem ukraińskim i rejestrowanych przez obywateli Ukrainy. Inwestuje również w rozwój kompetencji Ukraińców przebywających w Polsce, włączając ich do integralnej części małopolskiego ekosystemu innowacji wraz z wiedzą w odbudowie gospodarki swojego kraju.

Działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Małopolsce

U progu nowego ćwierćwiecza, w czasie upływającym pod znakiem wojny i niepewności, zarówno w regionie CEE jak i globalnie, szczególnie istotna staje się kwestia suwerenności energetycznej i neutralności klimatycznej. Małopolska jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjęła działania w obszarze budowy regionalnego ekosystemu wodorowego. Współpraca z międzynarodowymi sieciami, jak Inicjatywa Awangarda oraz Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, pozwala na rozwijanie potencjału Małopolski w obszarze gospodarki wodorowej. Wśród licznych rozmów poświęconych tej tematyce na Krynica Forum 2023 głos zabiorą eksperci, jak choćby Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym czy Michał Niewiadomski, założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny, a także Zuzanna Nowak, analityk ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Zwiększenie polskiej aktywności w sektorze kosmicznym

Od 2022 roku województwo małopolskie jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia „Sieć Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS”. To daje Małopolsce możliwość bezpośredniego zaangażowania się w działania i polityki dotyczące przestrzeni kosmicznej w Europie, co wpływa na tempo wzrostu rozwoju gospodarczego i innowacji w regionie. Kosmiczny potencjał województwa otwiera drzwi do międzynarodowego, wielopoziomowego dialogu zarówno w kontekście gospodarczym, strategicznym i biznesowym.

Inicjatywa Awangarda dla rozwoju przedsiębiorstw

Krynica Forum 2023 zapewni przestrzeń do rozmów i podejmowania inicjatyw biznesowych w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii. Małopolska jako region założycielski, jedyny w Polsce zaangażowany w działania Inicjatywy Awangarda (Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację) koordynuje wdrażanie nowych technologii i inicjatyw. Współpraca w sieci IA wspomaga innowacyjny rozwój małopolskich przedsiębiorstw i klastrów, co przekłada się na tempo wzrostu rozwoju gospodarczego i poziomu innowacji w regionie. Nie zabraknie więc i dyskusji poświęconej fenomenowi gospodarczemu Małopolski.

