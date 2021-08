Alior chce sprzedawać kredyty hipoteczne za 300 mln zł/mies.

Alior Bank zamierza kontynuować politykę w zakresie udzielania kredytów hipotecznych z miesięcznym wolumenem ok. 300 mln zł lub nieco więcej, poinformował wiceprezes Dariusz Szwed

Dodał, że z punktu widzenia klienta detalicznego bank jest beneficjentem boomu na rynku nieruchomości.

Skala jest coraz większa. Nasza ambicja - jak nieraz podkreślamy - to jest ‘trójka’ z przodu, czyli te 300 mln zł i robimy to systematycznie, choć lipiec to było 299,5 mln zł. Oceniamy to tak, że nadal będziemy realizować nasze założenia ‘trójki’ z przodu, może trochę więcej. Nie robimy szaleńczych ruchów, nie zmieniamy polityki, nie zmieniamy cen, trzymamy marżę. Ważniejsza jest dla nas jakość i dochodowość portfela. Na dziś będziemy kontynuować to, co robimy - zadeklarował wiceprezes.