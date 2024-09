Polski bank wygasza biznes w dużym europejskim kraju

Istniały podstawy do tego, żeby był to ważny przyczółek do rozwoju w południowo-wschodniej Europie, której narodowe gospodarki rozwijają się ostatnio w dobrym tempie. Tak się jednak nie stanie – kontrolowany przez PZU Alior Bank kończy działalność w Rumunii.

Patria Bank i Alior Bank Oddział w Rumunii sfinalizowały cesję portfela kredytów gotówkowych o wartości 97 mln lejów rumuńskich, czyli około 84,5 mln zł. Tym samym zakończył kolejny etap wygaszania działalności Aliora na rumuńskim rynku. Umowę dotyczącą sprzedaży portfela kredytów konsumpcyjnych, obejmującego około 4 tys. klientów detalicznych, Alior Bank zawarł w czerwcu br. Transfer bazy kredytów zakończył się 7 września br.

Rachunki bieżące aktywne jeszcze dwa miesiące

„To ważny krok w procesie stopniowego zamykania naszej działalności w Rumunii. Obsługujemy jeszcze klientów z rachunkami bieżącymi, które mają być zamknięte w ciągu dwóch miesięcy” – czytamy w komunikacie. Ostatnie tygodnie upłynęły kluczowym pracownikom nad wdrożeniem procesów operacyjnych, mających zapewnić płynne przejście oraz integrację portfela pożyczek. „Priorytetem było zagwarantowanie klientom bezproblemowego procesu migracji przy minimalnym ich zaangażowaniu” – podał bank.

Siedem lat i wystarczy

Alior Bank rozpoczął działalność w Rumunii w 2017 roku, początkowo oferując produkty we współpracy z T-Mobile (Telekom Romania Mobile Communications pod marką Telekom Banking). Oba podmioty współpracowały także w Polsce, gdzie prowadzono bank pod nazwą T-Mobile Usługi Bankowe. Pięć lat później, po rebrandingu, spółka funkcjonowała jako Alior Bank Oddział w Rumunii.

Odpowiedzialni partnerzy

Alior Bank koncentruje się na bankowości detalicznej i korporacyjnej. Jego podmioty zależne prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku, a cztery lata później (w grudniu 2012 roku) zadebiutował na GPW. Na koniec 2023 roku aktywa banku wyniosły 90,13 mld zł. Zysk netto za drugi kwartał br. sięgnął 586 mln zł.

Z kolei Patria Bank, który oferuje usługi klientom indywidualnym na lokalnym ryku, obsługuje także przedsiębiorców i firmy. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W większości należy do Emerging Europe Accession Fund (EEAF), funduszu private equity, którego głównymi inwestorami są EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), EFI (Europejski Fundusz Inwestycyjny, część grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego), DEG (Bank Rozwoju, część grupy bankowej KFW) i BSTDB (Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju).

