Dlaczego zdrożały kredyty hipoteczne – komentuje Bank Pekao

Wzrost stawek WIBOR to dla funduszy obligacji korporacyjnych czas żniw. Po tzw. resecie kuponów, ich oprocentowanie wzrośnie niekiedy do poziomów dwucyfrowych. Dla niektórych emitentów może to być jednak koszt nie do udźwignięcia – pisze Jagoda Fryc na portalu analizy.pl