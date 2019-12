Polak potrafi! Fani nakręcili film o Wiedźminie ZOBACZ

Bez wątpienia marka Wiedźmina jest jedną z najbardziej znanych, polskich marek za granicą. Bohaterowie i świat wykreowani przez pisarza Andrzeja Sapkowskiego inspirują ludzi z całego globu. Teraz nasi rodacy nakręcili o tym pełnometrażowy film… przy zerowym wsparciu wielkich wytwórni!

Pół Wieku Poezji Później to autorski projekt grupy zapaleńców, którzy postanowili nakręcić film, którego akcja rozgrywa się w świecie Wiedźmina. Co ważne twórcy nie korzystali z finansowania wielkich producentów, zamiast tego dzieło powstało wskutek zbiórki i siłami amatorskiego zespołu. Amatorskiego? Trudno to dostrzec, bowiem udział w obrazie wzięli znani aktorzy, zaś całość wygląda niezwykle profesjonalnie.

Film miał premierę niedawno i teraz można go oglądać za darmo!

Tym samym - polecamy!

