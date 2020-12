10 mln kary na bank Czarneckiego. Koło czy kowadło?

KNF opublikował właśnie pełny komunikaty ws. kary nałożonej na Idea Bank za sprzedaż obligacji GetBack. Czy 10 mln zł to duża kara? To mało, zwłaszcza, że teoretycznie Idea Bank zarobił na tym procederze aż 65 mln zł. Ale w kolejce czekają poszkodowani z pozwami na kolejne 140 mln zł, a KNF nie chce dobijać ledwo dźwigającego się banku

Jednak UOKiK nie nałożył tak wysokiej kary na Idea Bank, choć sprawiedliwie byłoby choćby tylko oddać to, co w wyniku przestępstwa lub wykroczenia się zarobiło, nie mówiąc o dodatkowej, „wychowawczej” karze. Jednak na karę 65 mln zł nie ma co liczyć. Po pierwsze dlatego, że górna granica ustawowego zagrożenia wynosi 44 839 400 zł. Czy to zamyka faktycznie pułap wysokości kary? To granica kary pod tą kwalifikacją czynu.

Komisja nie mogła jednak wymierzyć kary pieniężnej w wysokości zbliżonej do kary maksymalnej z uwagi na trudną sytuację finansową Banku, a także cele nadzoru, o których mowa w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (zapewnienie stabilności rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie interesów jego uczestników). Dodatkowo KNF miała na względzie cele nadzoru określone w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – czytamy na końcu komunikatu KNF. - Komisja nie mogła jednak wymierzyć kary pieniężnej w wysokości zbliżonej do kary maksymalnej z uwagi na trudną sytuację finansową Banku, a także cele nadzoru, o których mowa w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (zapewnienie stabilności rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie interesów jego uczestników). Dodatkowo KNF miała na względzie cele nadzoru określone w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – czytamy dalej.

Poza tym, choć może to nie powinno być okolicznością braną pod uwagę, w sądach czekają jeszcze sprawy klientów na sumaryczną kwotę 140 mln zł. Jak wynika ze sprawozdań banku, bank nie tworzył na nie rezerw.

Przypomnijmy też, że dwa miesiące wcześniej, prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał 4 decyzje wobec Idea Bank, nałożył na bank kary w łącznej wysokości ponad 17,2 mln zł.

Idea Bank od ponad roku kontrolowany jest w 74 proc. przez grupę miliardera Leszka Czarneckiego. Tonący wcześniej bank w tym czasie zaczął się dźwigać finansowo i utrzymywać się tuż nad powierzchnią. Łącznie zarobił w tym czasie 54 mln zł. Przez poprzednie pięć kwartałów jednak stracił ponad dwa miliardy złotych, więc odpracował na razie niewielką część poprzednich strat. Jak widać, gdyby KNF zastosował teraz pełny wymiar kary, rzuciłby tonącemu kowadło, zamiast koła.

Inne pytanie, czy tonący zasługuje na koło, czy kowadło. Jak widać KNF zdecydował, że jednak i mimo wszystko na koło. Przynajmniej tak w pewnym sensie i takie niezbyt wyporne.

Dotychczasowe działania UOKiK ws. GetBack

Do dziś Prezes UOKiK wydał 7 decyzji dotyczących spółki GetBack i innych podmiotów, które brały udział w oferowaniu konsumentom obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez tę spółkę (włącznie z opisywaną w komunikacie decyzją wobec Getin Noble Banku):

Luty 2019 r.: ponad 2 mln zł kary dla Polskiego Domu Maklerskiego za klauzulę niedozwoloną stosowaną przy zapisie na obligacje korporacyjne GetBack, która mogła zniechęcić ich do dochodzenia roszczeń,

Sierpień 2019 r.: decyzja częściowa wobec Idea Banku – stwierdzenie wprowadzania konsumentów w błąd podczas oferowania obligacji GetBack,

Luty 2020 r.: decyzja wobec Idea Banku - stwierdzenie missellingu podczas oferowania obligacji GetBack i nakaz wypłaty po 10 tys. zł rekompensaty dla konsumentów,

Kwiecień 2020 r.: decyzja wobec spółki GetBack – stwierdzenie wprowadzania przez nią konsumentów w błąd podczas oferowania obligacji korporacyjnych,

Lipiec 2020 r.: stwierdzenie nieuczciwych praktyk podczas oferowania przez Idea Bank certyfikatów inwestycyjnych funduszy Lartiq (dawniej Trigon) gwarantowanych przez spółkę GetBack i nakaz wypłaty po 38 tys. zł rekompensaty dla konsumentów,

Lipiec 2020 r.: 7,2 mln zł kary dla spółki Lartiq (dawniej Trigon) za wprowadzanie konsumentów w błąd przy oferowaniu fundusze inwestycyjne gwarantowanych przez GetBack.

