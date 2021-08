WIDEO Niebawem Cybersec 2021. Jakie czekają wyzwania?

W Niemczech toczy się sprawa, w której sąd zdecyduje, czy haker zostanie oskarżony o zabójstwo, ponieważ w wyniku jego ataku zmarł jeden z pacjentów szpitala. To już nie są żarty. Wyzwania bezpieczeństwa świata cyfrowego są coraz większe. Jakie to wyzwania? Które sektory naszej gospodarki są najgorzej zabezpieczone? Czy odrobiono lekcję po aferze z atakiem na skrzynkę ministra Dworczyka? Czego spodziewać się można na zbliżającej się konferencji Cybersec? Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Andrzej Kozłowski, dyrektor programowy „Krynica goes Digital CYBERSEC CEE Regions&Cities, Instytut Kościuszki

Konferencja CYBERSEC CEE Regions&Cities zbliża się wielkimi krokami. Już w dniach 1-3 września w Krynicy-Zdroju. Konferencje CYBERSEC przygotowywane są w ścisłej współpracy z Komitetem Programowym, który w tym roku składa się z 28 największych ekspertów cyberbezpieczeństwa z całego świata. Czego można się spodziewać?

Konferencja Cybersec ma już ugruntowaną markę i była organizowana wielokrotnie, w skali lokalnej i globalnej, np. coroczna edycja w Brukseli, czy w Waszyngtonie. Tym razem chcemy podkreślić, że cyberbezpieczeństwo jest istotne również na tym poziomie lokalnym – mówi Kozłowski.

Jak oceniają specjaliści, do tej pory, kluczowe dla bezpieczeństwa militarnego, ale i cywilnego cyberbezpieczeństwo traktowane było zupełnie po macoszemu, co biorąc pod uwagę skalę zniszczeń możliwych do dokonania drogą cyfrową jest delikatnie mówiąc niesłychanie nierozważne. Czy po aferze z włamaniem na skrzynkę pocztową ministra Dworczyka temat cyberbezpieczeństwa zajął właściwą mu rangę wśród wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć?

Po ataku na jego skrzynkę mamy informację, że mało który poseł wziął udział w szkoleniu organizowanym przez ABW. Nawet tak poważny incydent pokazuje, że nie nauczył posłów, że to rzecz bardzo istotna - ocenia. - Myślałem, że tu się naprawdę coś zmieni, ale brak zainteresowania takimi szkoleniami powoduje, że taki następny incydent to tylko kwestia czasu - dodaje.

Które sektory naszej gospodarki są najbardziej zagrożone? Jak ocenia ekspert, nie jest to sektor finansowy, który jest stosunkowo najlepiej zabezpieczony.

To, co pokazała pandemia i tutaj powinny nastąpić pewne zmiany, to wrażliwość sektora medycznego, który nagle stał się celem ataków nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim cyfrowych. W cyberprzestrzeni celami były szpitale zarówno na terytorium państw Trójmorza jak również poza nim. Mieliśmy wiele ataków ransomware (blokowania systemu i żadania okupu, by go odblokować – red.). W Niemczech wystąpiła sytuacja, w której jedna osoba zmarła. Odwieziono ją do następnej placówki i w trakcie tego transportu zmarła. Tam jest sprawa o to, czy haker może być oskarżony o spowodowanie śmierci. Jeśli sąd przychyliłby się do tego wniosku prokuratury, to mielibyśmy do czynienia ze sprawą przełomową dla bezpieczeństwa. Sektor zdrowia to szczególny obszar i powinien być traktowany priorytetowo – ocenia Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Andrzej Kozłowski, dyrektor programowy „Krynica goes Digital CYBERSEC CEE Regions&Cities, Instytut Kościuszki

Hasło tegorocznego Cybersec, to: W kierunku cyfrowego świata wartości – co to właściwie znaczy?

Często w rozmowach o nowych technologiach pomijamy ten istotny aspekt, aspekt wartości. To, że wiaże się z tym pewna istotna ospowiedzialność, w kontekście prywatności, danych osobowych, ale również coraz częściej aspekt geopolitycznej rywalizacji pomiędzy systemami demokratycznymi i systemami autorytarnymi, które wykorzystują nowe technologie do kontrolowania społeczeństwa i inwigilacji w jeszcze większej skali – komentuje Andrzej Kozłowski, dyrektor programowy Instytutu Kościuszki.- Technologia powinna służyć takim wartościom, jakie my, jako społeczeństwa zachodnie, wyznajemy – dodał.

ZOBACZ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY: