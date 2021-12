WIDEO. Wygrywamy razem! - Totalizator Sportowy podsumowuje rok

Jak radził sobie Totalizator Sportowy w tym roku? Jakie były największe sukcesy, a jakie największe wyzwania? Gościem poniedziałkowego Wywiadu Gospodarczego jest Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego

To był wyjątkowy rok, chyba dla wszystkich, z jednej strony chwilami trudny, z drugiej pełen pozytywnych zaskoczeń. Mimo wszystko, dla wielu to był dobry rok, w tym chyba także dla Totalizatora Sportowego, co zwłaszcza że był to też rok jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Zdecydowanie był to rok pełen wyzwań związanych z restrykcjami, które były wprowadzone, a więc i z brakiem możliwości realizowania przez nas usługi sprzedaży naszych gier, zwłaszcza gier losowych i pieniężnych jak i funkcjonowania salonów gier na automatach. Te wyzwania musiały się przełożyć na skuteczne działanie i myślę, że te skuteczne działania zostały przez nas zrealizowane i wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny, rekordowy rok – ocenia Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Jak ocenia, rok 2021 może okazać się rekordowy pod względem przychodów Totalizatora Sportowego ze wszystkich działalności, ale też wpływów do Skarbu Państwa, czyli przekazane przez Totalizator Środki na wsparcie sportu i kultury. Jak podkreśla prezes Cieślik, firma już osiągnęła poziom przychodów z zeszłego roku, czyli 1,103 mld zł.

Pamiętajmy, że wygrywamy razem - podkreśla prezes Cieślik. - To bardzo ważne dziedziny życia społecznego. Z tego ogromnie się cieszymy. To również dzięki naszym klientom i mam nadzieję, że pamiętają o tym, że są największymi mecenasami sportu i kultury – dodaje.

Z okazji jubileuszu, Totalizator zyskał nowych ambasadorów, jak Robert Lewandowski, Dawid Tomala, czy medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Nasz wspaniały, najlepszy piłkarz świata, wspaniały ambasador sześćdziesięciopięciolecia Totalizatora Sportowego, postać nietuzinkowa i najcenniejszy nasz ambasador w tym roku. Cieszymy bardzo mocno, że nasza „szóstka w Lotto”, a więc cztery wspaniałe dziewczyny z Igrzysk w Tokio zdobyły ten pierwszy medal dla Polski, tak bardzo oczekiwany przez wszystkich kibiców w Polsce. Do tego grona dołączył też Dawid Tomala, który we wspaniałym stylu zdobył to złoto.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim fundatorem Totalizatorem Sportowym powołał „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzymało szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym. Celem Programu jest wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie przedsiębiorstwa.

To kolejny element wspierania naszego społeczeństwa, również ze względu na naszą transformację technologiczną i nowe technologie wdrożone zarówno wewnątrz Totalizatora Sportowego, jak i tych widocznych dla klienta, choćby we wszystkich kanałach online. Stawiamy mocno na nowe technologie, stąd chęć wspierania również młodych, ambitnych ludzi i program realizowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiego, mający zagwarantowanie tym ludziom rozwoju – podkreśla. – Byli to studenci kierunków technologicznych, informatycznych, nowych technologii, którzy w swoim DNA i myśleniu mają przede wszystkim innowacje – dodaje.

Nie wszystko jednak wygląda tak różowo. Coraz większym wyzwaniem jest szara strefa, którą Totalizator określa wręcz mianem „czarnej”, ponieważ punkty nielegalnego hazardu w Polsce nie są tylko punktami nielegalnie działającymi, ale na ich terenie coraz częściej dochodzi do rozbojów, pobić i kradzieży, a w internecie klienci okradani są przez złodziei ze swoich środków na kontach bankowych. Czasem też zdarza się, że w internecie oszuści tylko podszywają się za podmioty działające pod marką Totalizatora Sportowego, podrabiając nawet wyglądem strony internetowe i reklamy Totalizatora.

Jakie są trendy i zmiany? Które produkty cieszą się największą popularnością? Czy i jak dużym wyzwaniem jest szara, a może nawet czarna strefa?

