Google: Tak się przenosi firmę do internetu za darmo (VIDEO)

Jeśli mówimy o przenoszeniu firmy do internetu, to podstawą jest własna strona i widoczność w wyszukiwarce Google. Co ciekawe, a jak wydaje się, wie o tym zbyt mało osób, Google oferuje te dwie funkcjonalności za darmo. O tym jak przenieść firmę do internetu Maksymilian Wysocki rozmawiał dziś z Pawłem Bilczyńskim, liderem zespołu doradców w Google Internetowe Rewolucje

Ruszyła akcja przenieś firmę do internetu, w której rząd, Allegro i OLX zachęcają do sprzedaży swoich towarów przez te e-sklepy, oferując specjalne warunki. Wszelkim podobnym działaniom należą się brawa, bo to rozwiązuje wiele problemów samej sprzedaży, jednak jeśli mówimy o przeniesieniu i istnieniu firmy w internecie, to przede wszystkim firma musi mieć własną stronę i możliwie najpełniejsze informacje o sobie w wyszukiwarce Google, by klienci szukający danych usług na danym obszarze mogli znaleźć daną firmę. To absolutna podstawa.

Co najciekawsze, nawet prostą stronę internetową dzięki Google można dziś postawić w 5 minut i za darmo. Jeszcze kilka lat temu by postawić i posiadać własną stronę internetową trzeba było wydać od kilkuset do kilkunastu tysięcy na stworzenie samej strony oraz opłacać cały czas utrzymanie tej strony na serwerze, tzw. hosting. Dzięki rozwiązaniom Google jest to dziś, w przypadku wielu firm, rozwiązanie zbędne i darmowe.

Są takie rozwiązania, rozwiązania, także tych, które prowadzą działalność, a chciałyby za pomocą internetu kontaktować się ze swoimi klientami. Jednym z takich rozwiązań, a jednocześnie najbardziej skutecznym do takiego wykorzystania, gdy nie ma się jeszcze strony internetowej, jest wizytówka Google „Moja Firma”. To bezpłatna wizytówka, którą każda firma w Polsce może założyć i nią zarządzać. Może za pomocą tej wizytówki kontaktować się z klientami i przekazywać im informacje – mówi Paweł Bilczyński, lider zespołu doradców Google Internetowe Rewolucje, który na co dzień zajmuje się szkoleniem przedsiębiorców z usług Google.

Strona-wizytówka Google obejmuje w swoim pakiecie: prostą stronę internetową, którą można bardzo łatwo administrować. Nie są do tego potrzebni specjaliści od IT, ani programiści. Każdy przedsiębiorca może w panelu administracyjnym wprowadzać informacje np. o godzinach otwarcie, lokalizacji. Co ważne, strona jest też responsywna, co bardzo ułatwia nie tylko samo jej czytanie, co nawet jej znalezienie. Nieczytelne i stare strony internetowe to nadal duży problem wśród stron polskich przedsiębiorców.

Zaletą tej strony, poza łatwym nią zarządzeniem, jest to, że ona będzie dobrze widoczna na telefonach komórkowych, z których korzystają użytkownicy. Będzie się dostosowywała do wielkości ekranu. (…) Co najważniejsze w dzisiejszych czasach, można też zamieszczać wpisy, które będą widoczne w wynikach wyszukiwania Google.

Wydatki największych firm na SEO – działania pozycjonujące firmy w wyszukiwarce oraz na SEM – działania reklamowe, polegające na opłacaniu słów kluczowych, które wpisują potencjalni klienci w wyszukiwarkę Google, potrafią czasem szokować. Ogromnie wiele stron w polskim internecie jest w ogóle nieprzygotowanych do tego, żeby wyszukiwarka Google uwzlgędniała je w darmowych wyszukiwaniach. Tym bardziej „w cenie” wydaje się być fakt, że od początku nasza strona-wizytówka w Google jest bezbłędnie skonfigurowana, a wręcz preferowana przez wyszukiwarkę Google w dostarczaniu wyników.

Ale to jeszcze nie wszystko. Dzięki tej własnej stronie, możemy edytować informacje, by wyświetlać się z naszą firmą na Mapach Google. Jak przyznaje gość Wywiadu Gospodarczego, klienci coraz częściej nie szukają już danych usług w wyszukiwarce, tylko szukają wprost na aplikacji Mapy Google.

CZYTAJ WIĘCEJ o rozwiązaniach Google dla firm: [https://business.google.com/](https://business.google.com/

PRZYKŁAD STRONY MINIMUM: [https://brand-new-public.business.site/](https://brand-new-public.business.site/

