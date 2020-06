Czerwcowa emerytura na równych zasadach

Osoby, które przejdą na emeryturę w czerwcu nie będą już traciły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych tylko dlatego, że właśnie w tym miesiącu zakończyły pracę zawodową. W Tarczy Antykryzysowej 3.0 znalazł zapis zrównujący zasady waloryzacji niezależnie od miesiąca przejścia na emeryturę. Do tego zapisaliśmy rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić ZUS rocznie ok. 20 mln zł dlatego, że informacje o wysokości zebranych składek i przewidywanych emerytur będziemy sprawdzić przez Internet. Nie będą już wysyłane corocznie przez ZUS miliony listów w tej sprawie – informowała w Wywiadzie Gospodarczy, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Osobom, które przechodzą na emeryturę w czerwcu tego roku będzie ona ustalona tak, jakby przeszły na nią w maju, jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze. Oznacza to, że dla czerwcowych emerytów będzie zastosowana dodatkowa waloryzacja kwartalna (…). Przez wiele lat prowadziliśmy akcję informacyjno-edukacyjną odradzającą przechodzenie na emeryturę w czerwcu bo wtedy świadczenia były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Liczę a to, że w przyszłości będzie to trwałe rozwiązanie – mówiła prof. Uścińska.

Zaznaczyła bowiem, że na ten moment korzystniejsze warunki waloryzacji czerwcowej emerytury ą zapisane w Tarczy Antykryzysowej, która ma charakter czasowy. Zapewniła jednak, że zostaną podjęte działania, aby wpisać nowe rozwiązanie emerytalne na stałe do przepisów prawa.

Prezes ZUS podała też najnowsze informacje dotyczące waloryzacji kapitału, który każdy gromadzi na swoją przyszłą emeryturę. A są to dobre informacje bo tegoroczna waloryzacja wynosi aż 8,94 proc. a więc kilkukrotnie przekracza jakiekolwiek oprocentowanie lokat w banku, szczególnie po ostatniej obniżce przez RPP stóp procentowych do 0,1 proc.

Nasze konta emerytalne zostaną zwaloryzowane o 8,94 pro. Ale ubezpieczeni mają też subkonto dotyczące osób urodzonych po 1968 r. albo wcześniej, o ile byli członkami OFE. Ich kapitał w tej części też wzrośnie o 5,73 proc. (…). To wszystko przenosi się na realne pieniądza – podkreślała prof. Uścińska.

I taj np. jeśli ktoś ma 450 tys. zł kapitału emerytalnego zostanie mu dopisane 4,2 tys. zł z tytułu waloryzacji. Jeśli ma 850 tys. zł dopisze się mu 75 tys. zł. Prezes ZUS podsumowała także kolejny etap wypłaty świadczeń postojowych, zasiłków opiekuńczych oraz liczbę i kwoty zwolnień ze składek. Podała, że ZUS zrealizował już ok. 90 proc. wypłat na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków.

Cały program można zobaczyć tutaj:

Anna Grabowska