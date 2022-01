WIDEO. Polski Ład wymiecie zbędne "śmieciówki" i JDG

Czy Polski Ład to koniec „śmieciówek”? Gościem Grażyny Raszkowskiej był dyr Andrzej Kubisiak, ekspert PIE

Bardzo spada liczba takich umów cywilno-prawnych zawieranych w polskiej gospodarce. To wynika z tego, że w okresie kryzysu 2020 roku to były pierwsze osoby, które traciły pracę, a w okresie odbudowy firmy zaczęły stawiać na umowę o pracę, ponieważ chciały ze sobą mocno związać pracowników – komentuje Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak ocenia, spadek takich umów w Polsce jest już systematyczny i jest to również jeden z celów wprowadzenia Polskiego Ładu.

Założenia Polskiego Ładu mają na celu też zmniejszenie arbitrażu pomiędzy umowami o pracę a innymi formami zatrudnienia. Na poziomie podatkowym ten arbitraż będzie ograniczany, szczególnie w porównaniu umowami o pracę i jednoosobowych działalnościami gospodarczymi, choć to i tak jest mniejsze niż w pierwotnych wersjach tego rozwiązania - ocenia ekspert PIE.

To, co podkreśla rozmówca jako ważne i również podkreślane przez prezes ZUS panią Gertrudę Uścińską, to zmniejszanie tzw. zbiegów, by wyrównać warunki ubezpieczeń dla osób mających kilka różnych umów jednocześnie.

W jakimś stopniu elastyczność na rynku jest potrzebna. Umowy cywilno-prawne nie mogą zupełnie zniknąć z obiegu publicznego. Chodzi tylko o to, by nie były nadużywane do zastępowania klasycznych umów o pracę - dodaje.

Więcej emerytów w gospodarce

Jednym z pożądanych rezultatów Polskiego Ładu jest też zachęcanie emerytów do jak najdłuższego pozostania na rynku pracy. Czy Polski Ład zachęci osoby starsze do pozostania na rynku pracy przez łączenie pracy z emeryturą?

To bardzo ważne zadanie, które stoi przed polską gospodarką. Poziom aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym to nie tylko zbliżenie się do, ale i przekroczenie średniej europejskiej. Przez ostatnie 16 lat Polski w Unii Europejskiej zawsze ta aktywność zawodowa była niższa niż średnia unijna. Kiedy spojrzymy na dane szczegółowe, to widzimy, że pracownicy 55+, a szczególnie osoby w wieku emerytalnym, ich aktywność zawodowa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Zwiększanie ich aktywności zawodowej wydaje się kluczowym zadaniem – ocenił ekspert PIE wskazując, że tych osób z okolic ówczesnego szczytu demograficznego jest naprawdę dużo, podczas gdy osób młodych, wchodzących na rynek pracy będzie bardzo mało.

Polski Ład a podatkowe zachęty do powrotu z emigracji

Czy Polacy wrócą z emigracji? Potrzeby rynku pracy, zarówno w Polsce, Niemczech, czy Anglii przewyższają podaż rąk do pracy. Jak ocenia ekspert PIE, to istna walka o kapitał ludzki. W samej Wielkiej Brytanii jest ponad milion nieobsadzonych miejsc pracy. Podobnie jest w Niemczech.

W większości krajów na rynku Europy sytuacja pandemiczna się normalizuje, a część danych o bezrobociu z UE wskazuje, że tak naprawdę wróciliśmy do sytuacji przedkryzysowej, zarówno w Polsce jak i na poziomie średniej unijnej. To pokazuje, że przy bardzo dużej puli wakatów ta rywalizacja o pracowników będzie bardzo wyraźna.

Jak dodaje o ile w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z drenażem pracowników z polskiego oraz regionalnego rynku pracy, tak dzisiaj musimy próbować przyciągać emigrantów, by dochodziło do zjawisk reemeigracji.

W tym celu część krajów wprowadza podobne rozwiązania jak te, które są zapisane w Polskim Ładzie, czyli ulgi na powroty. One głównie są ulgami od PIT-u, wiec osoby, które są zatrudnione i wracają do kraju mają możliwość, by przez okres 12miesięcy mieć preferencyjne stawki PIT. Przewidziane jest to dla osób, które na emigracji były przez okres trzech lat – zaznacza ekspert PIE.

mw