Totalizator wchodzi ostro do gry w gry i nowe technologie

Dlaczego LOTTO wchodzi va banque w nowoczesne gry i od razu tak dużymi pieniędzmi? Bo w zasięgu ręki są niesamowite perspektywy, a w Polska jest już druga w Europie pod względem zaplecza dla przemysłu growego. Gościem dzisiejszego Wywiadu Gospodarczego jest Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego

Do 100 mln zł czeka na startupy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech w nowo utworzonym funduszu corporate venture capital – ffVC Tech & Gaming. Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zainwestowane środki mają przynieść możliwość zwrotu przy wyjściu z inwestycji, ale przede wszystkim ważny jest dla nas know-how i możliwość wykorzystania innowacyjnych pomysłów w naszej działalności. (…) Firmy pozyskane do współpracy będą mogły skorzystać zarówno w skali działalności Totalizatora Sportowego, jak i naszych partnerów zaangażowanych w fundusz VC - podkreślił Olgierd Cieślik – prezes Totalizatora Sportowego.

Wiedźmin, Dying Light, This War of Mine - te polskie gry znane są na całym świecie. Teraz dołączy do nich Cyberpunk 2077. - Jesteśmy liderem regionu i jednym z bardziej znanych producentów na świecie.

Cyberpunk: Analitycy na pierwsze 4 kwartały spodziewają się sprzedaży nawet do 35 mln egzemplarzy gry. Łącznie od 50 do 101 mln kopii ze średnią na poziomie 74,5 mln.

W Polsce, pod względem wielkości firmy oraz wartości finansowej operacji, jest CD Projekt i CD Projekt RED, a potem długo, długo nic. Pieniądze z takiego celowego funduszu mogą to zmienić. A chodzi nie tylko o przemysł gier.

Ambicję mamy dużą, oczywiście. Bardzo dobrze by było, jeśli dzięki naszej współpracy i zaangażowaniu któryś z polskich startupów osiągnął tak imponujące wyniki. Tego sobie i wszystkim startupom tego życzę. Ale przede wszystkim chcemy pomóc rozwijać się polskim firmom. Fundusz będzie inwestował środki w startupy z tym polskim pierwiastkiem – ocenia prezes Totalizatora Sportowego.

W raporcie PARP „The game industry of Poland” oszacowano, że wartość światowego rynku gier wzrośnie w 2020 r. o 9 proc. w ujęciu rocznym do 159,3 mld dolarów (ok. 600 mld zł). W 2023 roku może to być nawet 200 mld dol. (ok. 750 mld zł). Widać, że branża komputerowa rozwija się w błyskawicznym tempie - również w Polsce.

W Polsce nawet 18 milionów osób, które grają w gry komputerowe. Generują ok. 600 milionów dolarów dochodu rocznie. Z nieoficjalnych danych: W Polsce zatrudnionych w branży jest 10 tysięcy osób - co plasuje nas na drugim miejscu w Europie - za Wielką Brytanią. Przychody sektora to nieco ponad 2 miliardy złotych rocznie.

Tych pomysłów jest bardzo wiele i firm, które mają potencjał jest bardzo wiele. Jesteśmy jednym z największych eksporterów rozwiazań gamingowych. Dzięki rozwojowi szerszego gamingu będziemy, jako Totalizator, brać również udział w eksporcie dobrej, polskiej, innowacyjnej myśli technicznej – komentuje Olgierd Cieśli, prezes Totalizatora Sportowego.

Jak zapowiada, w 2021 roku ze strony samego Totalizatora można spodziewać się wielu nowych tytułów gier losowych, zarówno na platformie Lotto.pl jak i na Totalcasino.pl. Jednocześnie w sieci naziemnej ma zostać wdrożonych wiele innowacji.

2021 rok to też obchody 65-lecia Totalizatora sportowego, więc kilka niespodzianek się również pojawi – zapowiada prezes Olgierd Cieślik.

