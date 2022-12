Sylwestrowa noc ponad trzy razy droższa niż zwykła

Ostatniej nocy w roku towarzyszyć mogą nie tylko szalona zabawa, ale też szalone koszty

Sylwestrowe noclegi potrafią być nawet ponad trzykrotnie droższe niż w normalnych warunkach – sugerują dane jednego z popularnych portali rezerwacyjnych. W Gdańsku za pojedynczy nocleg dla dwóch osób zapłacimy ponad 1,5 tys. złotych.

O tym, że Polacy lubią hucznie obchodzić sylwestra nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wiadomo również, że noc ta bywa kosztowna. Bale, prywatki, koncerty czy inne zorganizowane zabawy powodują, że często spędzamy ten wieczór poza domem. A skoro tak, to nierzadko przydałby nam się też nocleg. Korzystają na tym polscy przedsiębiorcy, a wzmożony popyt sprzyja podwyższaniu cen. Najlepiej świadczy o tym fakt, że zaledwie tydzień później, podczas pierwszego styczniowego weekendu (07-08.01.2023) ceny wracają do normalności i potrafią być nawet trzy razy niższe – wynika z danych zebranych przez HRE Investments na portalu Airbnb.pl.

Sylwester najdroższy w Gdańsku

Najwięcej, bo średnio ponad 1,5 tys. złotych musielibyśmy zapłacić za pojedynczy sylwestrowy nocleg w Gdańsku. Dlaczego tak dużo? Jest to stawka obowiązująca na ostatnią chwilę. Oferta jest już więc bardzo przebrana, a ekstremalnie drogie propozycje znacznie podbijają średnią. Nie znaczy to oczywiście, że czegoś w budżecie poniżej 1,5 tys. zł już nie znajdziemy. Wolnych ofert jest już jednak relatywnie niewiele.

Musimy mieć przy tym świadomość, że propozycje obecnie dostępne objęte są zakazem organizowania imprez. Tak więc są to oferty bardziej dla szukających wytchnienia par niż grup przyjaciół szukających miejsca na zorganizowanie prywatki.

Nieco mniej trzeba zapłacić żegnając 2022 rok w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Katowicach czy Wrocławiu. Jednak we wszystkich tych miastach są to stawki powyżej 1 tys. złotych za dobę dla dwóch osób. W miastach tych większość oferty stanowią drogie propozycje, więc i przeciętna cena jest wysoka. Duże miasta dają często sporo możliwości spędzania ostatnich godzin danego roku. W ich centrach, nierzadko w otoczeniu zabytkowej architektury, organizowane są przecież liczne sylwestrowe imprezy.

Gdybyśmy chcieli wydać na sylwestrową noc nieco mniej można się udać za to do Łodzi, Białegostoku, Torunia, Rzeszowa czy Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj na sylwestrowy nocleg przeznaczymy przeciętnie od 700 do ponad 900 złotych. Poniżej tej granicy cenowej plasują się natomiast Olsztyn, Lublin, czy Opole. W tym ostatnim sylwestrowe oferty noclegów są najtańsze. Średnia stawka dla dwóch osób wynosi bowiem nieco ponad 300 złotych.

Sylwestrowe stawki nawet ponad 3 razy wyższe niż standardowe

A jak wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się różnicom w cenach pobytu w Sylwestra i tydzień później?

W gronie miast wojewódzkich największe różnice w stawkach za nocleg znajdziemy w Szczecinie. Tutaj cena za sylwestrową noc jest przeciętnie aż 3,5 razy wyższa niż w standardowy weekend, czyli tydzień później. Różnica jest potężna. Chcąc znaleźć na ostatnią chwilę nocleg dla dwóch osób w Szczecinie trzeba zapłacić za sylwestrową noc przeciętnie 1360 złotych. Tydzień później jest to już bardziej przyziemne 388 złotych za dobę. Podobnie jest w Poznaniu. Tam też średnia stawka obowiązująca na ostatnią chwilę przed sylwestrem (1481 zł) jest ponad trzykrotnie wyższa niż „normalnie” (462 zł).

Mniejszy bonus za ostatnią noc w roku musimy zapłacić w Białymstoku, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi. Nawet jednak w tych przypadkach stawki różnią się ponad dwukrotnie od standardowych.

Na drugim biegunie mamy natomiast miasta wojewódzkie, w których za sylwestrową noc trzeba co prawda zapłacić więcej niż normalnie, ale stawka kończąca 2022 rok nie przekracza dwukrotności stawki standardowej. Mowa tutaj o Wrocławiu, Lublinie, Toruniu, Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy czy Opolu. W tym ostatnim mieście sylwestrowa noc jest droższa niż normalnie o „jedynie 21%.

Oskar Sękowski, Bartosz Turek HRE Investments