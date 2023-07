Rosną oczekiwania na obniżki stóp

Nie słabną rynkowe nastroje. Pierwsza połowa roku dla technologicznego Nasdaq100 była w historii i rynek ten już niemal całkowicie wymazał spadki z 2022 roku. Tak dobre nastroje nie pozostają obojętne dla złotego, któremu nie przeszkadzają rosnące oczekiwania na obniżki stóp.

Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek. Stóp procentowych nie zmieni, ale nie oznacza to że okres stabilności polityki rozciąga się po horyzont. Wręcz przeciwnie – rynek wycenia przynajmniej 4 obniżki stóp (zakładając, że każda miałaby wynosić 25 punktów bazowych) w perspektywie kolejnych 12 miesięcy! Po części to zapewne globalne oczekiwania, które zmieniają się na wielu rynkach w kierunku obniżek – w Europie jeszcze większe obniżki oczekiwane są w Czechach, ogromnych cięć rynek spodziewa się w Ameryce Łacińskiej. Po części to pewnie także efekt zapowiedzi takich ruchów ze strony Rady, szczególnie zaś prezesa. Z drugiej strony, choć inflacja w Polsce spada, jest to w znaczącym stopniu efekt korzystnych zmian w zakresie cen surowców energetycznych i odniesienie się do okresu z 2022 roku, kiedy te ceny były rekordowo wysokie. Zaglądając w głąb inflacji można zastanawiać się, czy faktycznie jest to już dobry okres na obniżki stóp. W kategoriach, gdzie siła konsumenta ma istotne znaczenie presja cenowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a to oznacza, że powrót inflacji do celu (przypomnijmy 2,5%) nadal jest odległy.

Wydawałoby się, że w takiej sytuacji perspektywy dla złotego nie są dobre, szczególnie, że dla samej strefy euro rynek oczekuje podwyżek. Co więcej, oczekiwania rynkowe widzą stopy w strefie na wyższym poziomie niż obecnie za rok o tej porze. To jednak nie do końca tak działa. Notowania złotego bardzo mocno uzależnione są od sentymentu rynkowego, szczególnie w odniesieniu do Europy. A ten pozostaje dobry. Pomimo słabej serii danych z Niemiec indeks DAX nadal jest blisko historycznych maksimów. Tak długo jak to się nie zmieni, złoty może kontynuować umocnienie.

Przed nami ciekawy tydzień. Może zacząć się dość sennie, gdyż w USA mamy długi weekend, ale druga połowa będzie bardzo intensywna. Zacznie ją publikacja protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed w środę o 20:00, zaś kulminacją będą czerwcowe dane z rynku pracy USA – poznamy je w piątek o 14:30. O 9:10 euro kosztuje 4,43 złotego, dolar 4,07 złotego, frank 4,54 złotego, zaś funt 5,16 złotego.

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB