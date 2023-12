Perspektywy dla akcji na 2024 r.

Jesteśmy optymistycznie nastawieni do rynków akcji w 2024 roku - Templeton Global Investments przedstawia swoje prognozy na 2024 r. Czynniki te obejmują prawdopodobieństwo miękkiego lądowania w Stanach Zjednoczonych, dowody na to, że stopy procentowe osiągnęły szczyt, oraz perspektywy gospodarcze w Chinach, które wydają się mieć najgorsze za sobą. Preferujemy globalne akcje poza USA, rynki wschodzące i mniejsze spółki.

Napięty globalny kalendarz wyborczy rozłożony na cały rok jest źródłem ryzyka dla inwestorów, podobnie jak geopolityka. Wraz ze wzrostem stóp procentowych i spowolnieniem wzrostu gospodarczego na całym świecie, niepewność dotycząca zysków prawdopodobnie wzrośnie. Jest to dodatkowe źródło ryzyka, biorąc pod uwagę, że analitycy prognozują, że wzrost zysków na całym świecie będzie dodatni w nadchodzącym roku.

Czynniki napędzające optymizm

Naszym zdaniem miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki jest coraz bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę zdrowy stan bilansów przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i banków. Zostały one wzmocnione przez rosnące marże korporacyjne, wysoki poziom oszczędności i możliwe do opanowania kredyty zagrożone. Korporacje generalnie były w stanie przetrwać wzrost kosztów zadłużenia, ponieważ nie pożyczały nadmiernie, gdy stopy procentowe były niskie.

Stopa inflacji cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych spadła z 6,4 proc. w styczniu 2023 r. do 3,2 proc. w listopadzie. Średnioterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze ograniczone, spadając do 3 proc. w październiku 2023 r. W połączeniu z niedawnymi oznakami słabości na rynku pracy, inflacja wzrosła do 3,3 proc. w październiku 2023 r., a inflacja spadła do 3,2 proc. w listopadzie. Jest coraz więcej dowodów na poparcie poglądu, że stopy procentowe w USA osiągnęły szczyt. W ciągu ostatnich 30 lat amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) obniżała stopy procentowe średnio 10 miesięcy po ostatniej podwyżce. Opierając się na historii, jest zatem prawdopodobne, że Fed obniży stopy procentowe około drugiego kwartału 2024 r., co jest zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynkowymi.

W ciągu ostatnich 30 lat globalne rynki akcji wzrosły średnio o 5 proc. w ciągu 12 miesięcy po pierwszej obniżce stóp procentowych przez Fed, a rynki wschodzące zyskały 27 proc. w tym samym okresie.4 W ciągu 24/36 miesięcy po pierwszej obniżce stóp procentowych globalne akcje wzrosły o 17 proc./15 proc., a rynki wschodzące o 27 proc./23 proc.

Wpływ dolara amerykańskiego

Oczekiwania dotyczące szczytu cyklu stóp procentowych i potencjalnego złagodzenia już wywarły wpływ na dolara amerykańskiego, który w obecnym cyklu osiągnął szczyt w październiku 2022 r. Słabszy dolar stwarza łatwiejsze warunki finansowe poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ obniża koszt zadłużenia w walucie lokalnej, co zazwyczaj zachęca do odpływu kapitału ze Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu wyższych zwrotów. Perspektywy dla globalnych akcji poza Stanami Zjednoczonymi

Europa

Nastroje inwestorów wobec europejskich akcji pozostają słabe, a wyceny są poniżej długoterminowej średniej. Wzrost pozostaje słaby, ponieważ wyższe koszty energii i opóźniony efekt wyższych stóp procentowych obciążają bilanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Niemniej jednak zauważamy, że w ciągu ostatnich 30 lat europejskie akcje odnotowywały dwucyfrowe zwroty w okresie 24/36 miesięcy po pierwszej obniżce stóp procentowych przez Fed, a zwroty z inwestycji w akcje w okresie 24/36 miesięcy po pierwszej obniżce stóp procentowych przez Fed były niższe od średniej długoterminowej i w ciągu 12 miesięcy były dodatnie.

Japonia

Japońskie oczekiwania inflacyjne w całej gospodarce rosną po raz pierwszy od dziesięcioleci, co jest dobrą wiadomością dla siły cenowej przedsiębiorstw. Oczekuje się, że akcje będą nadal korzystać ze znaczących reform korporacyjnych wdrożonych przez giełdę w Tokio, likwidacji krzyżowych pakietów akcji i zwiększenia wypłat dla akcjonariuszy. Japońska Federacja Biznesu przedstawiła również swoją propozycję reformy podatkowej, w tym reformy wpływające na wydatki kapitałowe, kapitał wysokiego ryzyka i zieloną transformację.7 Podczas gdy wyceny japońskiego rynku wzrosły, pozostają one zgodne z globalnymi rynkami akcji z wyłączeniem USA.

Chiny

Akcje rynków wschodzących z wyłączeniem Chin były odporne w obliczu jednego z najszybszych w historii cykli podwyżek stóp procentowych w USA. Odzwierciedla to znaczące reformy przeprowadzone w poprzednich dekadach, solidną konsumpcję krajową i zdrowe bilanse. Indie i Meksyk wyróżniają się jako beneficjenci wcześniejszych reform, które przyciągnęły inwestycje zagraniczne i zwiększyły wydatki kapitałowe. Korea Południowa i Tajwan mogą odnotować znaczące ożywienie w nadchodzącym roku, ponieważ cykl technologiczny staje się bardziej korzystny, co zwiększa zyski.

Perspektywy chińskiej gospodarki pozostają trudne; wygląda jednak na to, że gospodarka ma już najgorsze za sobą. Choć nie oczekuje się szybkiego odbicia wzrostu, inwestorzy z zadowoleniem przyjmą wyraźne oznaki osiągnięcia dna wzrostu.

Geopolityka i wybory

W 2024 r. ponad cztery miliardy ludzi weźmie udział w wyborach, Zaczynając od Tajwanu w styczniu, a kończąc na Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Wyborcy pójdą także do urn w Indiach, Indonezji i Meksyku, a także w wielu innych krajach. Każde wybory wiążą się z ryzykiem i szansami, jednak uważamy, że te na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych są prawdopodobnie najważniejszymi wyborami, które inwestorzy powinni obserwować. Oczekuje się, że w wyborach w Indiach do władzy powróci obecna partia BJP, a korzyści z szeroko zakrojonych reform będą nadal kaskadowo spływać na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

W ostatnich latach inwestorzy byli świadkami podwyższonego ryzyka geopolitycznego. Obejmują one wojnę między Rosją a Ukrainą, wojnę na Bliskim Wschodzie, a także napięcia w Azji Wschodniej. Niewykluczone, że wojna rosyjsko-ukraińska przerodzi się w zamrożony konflikt. Taki wynik, choć niezadowalający, mógłby zmniejszyć zmienność cen energii i towarów, przynosząc korzyści Europie i wybranym rynkom wschodzącym. Zyski

Konsensus oczekiwań co do globalnego wzrostu zysków jest bliski 10 proc. w 2024 r.9, na czele ze Stanami Zjednoczonymi po płaskich zyskach w poprzednim roku.10 Z kolei wzrost zysków na rynkach wschodzących ma przyspieszyć do 18 proc. w nadchodzącym roku, napędzany przez Koreę Południową i Tajwan.11 Oznacza to gwałtowne ożywienie po spadku wzrostu zysków na rynkach wschodzących w 2023 r.

Globalne akcje poza USA osiągną lepsze wyniki

Nasz konstruktywny pogląd na akcje w 2024 r. koncentruje się na globalnych rynkach akcji poza USA, rynkach wschodzących i mniejszych spółkach. Wyceny wskaźnika ceny do zysku (P/E) dla tych kategorii są następujące ich długoterminowych średnich, przy czym indeks MSCI USA notowany jest znacznie powyżej swojej długoterminowej średniej wskaźnika P/E.12 W ujęciu względnym, różnica wskaźnika P/E pomiędzy amerykańskimi i globalnymi akcjami spoza USA jest bliska najwyższego poziomu od ponad 20 lat.13 Rysunek 1: Dyskonto indeksu MSCI AC World ex-USA do amerykańskiego wzrosło od 2013 r.

Naszym zdaniem poprawa zysków, luzowanie polityki pieniężnej przez Fed oraz dobry stan bilansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych będą napędzać zwroty na rynkach światowych poza USA w 2024 r. Łatwiejsze warunki finansowe na całym świecie będą prawdopodobnie miały nieproporcjonalny wpływ na małe spółki. Napięty globalny kalendarz wyborczy i geopolityka są źródłem ryzyka dla inwestorów, ale uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby odwróciły one uwagę inwestorów od pozytywnych czynników fundamentalnych napędzających długoterminowe zwroty z akcji.