Jest decyzja Fed. Jak reagują giełdy w USA?

Dzisiejsze posiedzenie amerykańskiej FED było kluczowe dla rynków. Jaką decyzję podjęli ekonomiści?

Jak informuje CNN, Rezerwa Federalna (FED) nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych:

Jak dodał CNN Rezerwa Federalna ogłosiła, że łagodzi kontrolę nad gospodarką, zmniejszając w wolniejszym tempie swój ogromny, wielobiliardowy bilans.

Jak dodali dziennikarze CNN:

Głównym narzędziem banku centralnego jest jego podstawowa stopa procentowa, ale wykorzystuje on również swój bilans do stymulowania lub spowalniania gospodarki - w ostatnim czasie robiła to drugie zwalczając inflację.