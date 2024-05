Szefowa KE przyznaje: Należało słuchać Polski

Powinniśmy byli bardziej słuchać tego, co mówią kraje Europy Środkowej w sprawie Rosji i wcześniej podjąć zdecydowane działania - powiedziała w środę na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przy okazji 20. rocznicy rozszerzenia UE m.in. o Polskę.

Pytana o to, czego UE nauczyła się od Polski w ciągu ostatnich 20 lat, von der Leyen podkreśliła:

Sądzę, że powinniśmy byli lepiej słuchać krajów Europy Środkowej. Mają one dużo większe doświadczenie z sąsiedztwem Rosji. Należało być może wcześniej przedsięwziąć działania, tak jak to sugerowały niektóre kraje Europy Środkowej. Dziś możemy być wdzięczni i zadowoleni z tego, że mamy tak mocną Europę, która może dać tak silną odpowiedź Rosji.

Szefowa KE zaznaczyła, że 20. rocznica rozszerzenia UE, to dzień radości.

To fantastyczne wydarzenie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, zmieniło ono zasadniczo Europę i uczyniło ją silniejszą. Obywatele skorzystali z tego, co niesie uczestnictwo we Wspólnocie. (…) Gospodarka bardzo mocno się rozwinęła. Unia stała się największym jednolitym rynkiem świata. Tym samym głos UE stał się dużo silniejszy.