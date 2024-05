Chiny prężą wojskowe muskuły: Nowy lotniskowiec

W Chinach rozpoczęły się w środę pierwsze próby morskie lotniskowca Fujian, trzeciego i najbardziej zaawansowanego chińskiego okrętu tego typu – poinformowała państwowa agencja prasowa Xinhua. Lotniskowiec wypłynął ze stoczni w Szanghaju.

Rozpoczęcie prób na morzu ogłoszono po prawie dwóch latach, odkąd w czerwcu 2022 roku Fujian został zaprezentowany publicznie.

Dzieło Chin

Fujian to pierwszy lotniskowiec w całości opracowany i zbudowany w Chinach. Jest większy i bardziej nowoczesny niż dwa okręty tego typu, które obecnie znajdują się już na uzbrojeniu chińskiej marynarki.

Prezent od Kremla

Pierwszy z nich, Liaoning, został zbudowany w ZSRR, a pod koniec lat 90. XX wieku Chiny kupiły go od Ukrainy. Drugi – Shandong – został zbudowany w Chinach w oparciu o projekt Liaoninga i wszedł do służby w 2019 roku.

Zgodnie z planem chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) ma do 2035 roku posiadać w sumie sześć lotniskowców i dysponować drugą co do wielkości flotą zdolną do działań globalnych, po USA – podał hongkoński dziennik „South China Morning Post”.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co zarządziła Unia w sprawie miodu, dżemu i mleka?

Wyrok na CPK ogłoszony! Okęcie idzie do rozbudowy

Rarytas z NBP. Numizmatyczna okazja na rocznicę złotego

Naturalny korek uratuje oceany

Gazeta zwróciła uwagę, że rozpoczęty w środę test na morzu będzie zaledwie pierwszym z wielu, a Fujian będzie potrzebował kilku lat prób, nim wejdzie na uzbrojenie. Według „SCMP” Liaoning przed rozpoczęciem służby przeszedł 10 takich prób, a Shandong – dziewięć.

PAP/ as/