Niepokojące sygnały z rynku mieszkaniowego

Najnowsza informacja GUS, publikująca wstępne dane budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku, potwierdziła słabnącą od początku roku kondycję segmentu inwestycyjnego pierwotnego rynku mieszkaniowego. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl, to efekt dość wyraźnie postępującej ostrożności inwestycyjnej deweloperów i skomplikowanej sytuacji geopolitycznej.

Widoczne już od jesieni ub. roku osłabienie gusowskich statystyk budownictwa mieszkaniowego, zaznaczone szczególnie w danych mieszkań rozpoczętych i nowych pozwoleń, znalazło swoje potwierdzenie w publikacji kwietniowej. Co więcej, taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z hamowania aktywności inwestycyjnej deweloperów. Może to budzić obawy o stan koniunktury sprzedażowej nowych mieszkań już w perspektywie najbliższych miesięcy.

GUS: dane budownictwa mieszkaniowego w kwietniu / autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Niepokojące hamowanie koniunktury inwestycyjnej

Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl w sumie w ubiegłym miesiącu inwestorzy ruszyli z budową ponad 20 tys. mieszkań, co jest rezultatem o 5,5 proc. gorszym od uzyskanego w kwietniu ub. roku i o 8 proc. licząc miesiąc do miesiąca. Relatywnie słabo wypadli deweloperzy z wynikiem niespełna 12 tys. rozpoczętych lokali. To jeden z ich najsłabszych wyników, licząc od połowy 2023 r.

Z kolei w czterech pierwszych miesiącach br. w Polsce ruszyła budowa blisko 76 tys. mieszkań i domów, co oznacza 7-procentowy regres w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Sami deweloperzy uzyskali wynik 48 tys. lokali, czyli o 11 proc. gorszy w relacji rok do roku. Takie rezultaty prezentują dość niepokojące hamowanie koniunktury inwestycyjnej pierwotnego rynku mieszkaniowego.

Tymczasem jeszcze słabiej prezentują się gusowskie dane dotyczące nowych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym. W sumie w kwietniu w ramach wszystkich form budownictwa pozyskano 19 tys. decyzji administracyjnych, natomiast licząc od początku roku prawie 81 tys., co w obu przypadkach oznacza spadek w relacji rok do roku odpowiednio o 24 i 15 proc.

Z kolei wynik deweloperskich pozwoleń na poziomie niespełna 11 tys. w kwietniu i 51 tys. od początku roku komunikuje bardzo wyraźny regres rdr odpowiednio o 37 i 25 proc. Nawet licząc miesiąc do miesiąca, pojawił się już spadek rzędu 23 proc. Tego typu statystyki zaliczają się do historycznie najsłabszych wyników pozyskiwania przez deweloperów przedmiotowych decyzji administracyjnych.

Pesymistyczna wymowa danych GUS

W dalszym ciągu statystyki lokali oddawanych do użytkowania stanowią tylko tło danych sygnalnych GUS budownictwa mieszkaniowego. W kwietniu było takich mieszkań w sumie nieco ponad 16 tys., czyli mniej więcej tyle samo licząc zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Z kolei wynik od początku roku rzędu 62 tys. lokali oddanych jest o zaledwie 3 proc. gorszy od uzyskanego w analogicznym okresie ub. roku.

Najnowsza informacja GUS o stanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce wydaje się więc mieć dość pesymistyczną wymowę. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl szczególnie niepokojąco prezentują się statystyki nowych pozwoleń na budowę deweloperów, które uznaje się za wiarygodny wskaźnik optymizmu inwestycyjnego budowniczych mieszkań na sprzedaż lub wynajem. Wprawdzie znaczenie obecnych spadków omawianych statystyk nieco umniejsza fakt zgromadzenia pokaźnej ilości przedmiotowych decyzji administracyjnych w okresie ub. roku, ale i tak miesięczny wynik kwietniowy na poziomie nieco ponad 10 tys. jednostek wydaje się dość deprymujący.

W sumie dość wyraźnie widać postępującą ostrożność inwestycyjną deweloperów, spowodowaną najprawdopodobniej niepewnością co perspektyw rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce w obliczu szeregu zagrożeń determinowanych coraz bardziej skomplikowaną sytuacją geopolityczną. Na razie jednak wydaje się, że jest zdecydowanie za wcześnie, by całkowicie wykluczyć możliwość trwalszego ożywienia koniunktury krajowej mieszkaniówki jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje