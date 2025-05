Sąd Handlu Międzynarodowego uznaje cła Trumpa za nielegalne

Najważniejszy raport świata został przyćmiony przez nieoczekiwaną decyzję Sądu Handlu Międzynarodowego w Nowym Jorku, który ocenił, że cła nałożone na większość importu do USA są nielegalne i dał administracji 10 dni na ich wycofanie

Środowa sesja w Europie przebiegła w lekko korekcyjnych nastrojach. Większość indeksów otworzyła się na niewielkich plusach, ale po nieudanej próbie kontynuacji wzrostów w pierwszych dwóch godzinach handlu jeszcze przed południem zobaczyliśmy ruch poniżej poziomów neutralnych, kontynuowany przez resztę dnia. Stoxx 600 zamknął się na dziennych minimach spadkiem o 0,61 proc., na symbolicznym plusie zamknęło się jedynie FTSE MiB (+0,01 proc.), wspierane m.in. przez banki i Leonardo (+1,92 proc.). Najsłabiej zachowywał się IBEX (-0,98 proc.). Spośród spółek o kapitalizacji przekraczającej 200 mld USD lekkim wzrostem zamykało się jedynie LVMH (+0,36 proc.). Najjaśniejszym punktem rynku były koncerny motoryzacyjne – BMW zyskało 4,32 proc., Mercedes 2,71 proc., ale trzecie miejsce w tabeli 600 najważniejszych spółek kontynentu zajmował Orlen (+2,69 proc.). Kurs EURUSD bronił poziomu 1,13, ale po nocnych doniesieniach z USA zanurkował nawet do 1,1225, a na godzinę przed startem handlu znajduje się niewiele wyżej.

Warszawa zachowywała się doskonale w tym dość trudnym otoczeniu – sesja rozpoczęła się neutralnie, ale finalnie WIG20 wzrósł o 0,82 proc., mWIG40 o 1,31 proc., a sWIG80 o 0,56 proc., obroty przekroczyły 2,3 mld zł, na samym Orlenie wynosząc 453 mln zł. Drugim potężnym motorem wzrostu głownego indeksu było Allegro (+4,93 proc.), wśród średnich spółek gwiazdą po publikacji wyników było Asseco (+9,84 proc.).

S&P500 spadło o 0,56 proc., a NASDAQ o 0,51 proc., a przecena miała bardzo uniwersalny charakter – na minusie zamknęły się wszystkie sektory głównego indeksu, najsłabiej wyglądały materiały (-1,27 proc.) i energetyka (-1,25 proc.). Świetny wstęp pod kolejną falę wzrostów dały jednak wyniki nVIDIi, która w handlu posesyjnym drożała o 4,89 proc.. Wyniki za 1Q były lepsze od oczekiwań, dynamika przychodów sięgnęła 69 proc. r/r, nieco wyższe od prognoz były zyski. Kluczowe dla rynkowej reakcji były jednak solidne prognozy na obecny kwartał oraz deklaracje podczas konferencji, że spółka walczy o zniesienie zakazu chipów AI do Chin, który ma w tym kwartale kosztować nVIDIę na poziomie przychodów około 8 mld USD. Ważnym punktem konferencji była deklaracja Jensena Huanga, na jej poważnego konkurenta wyrasta Huawei.

W godzinach porannych rosną rynki azjatyckie, niemal 2 proc. zyskuje Nikkei, połowę tego Hang Seng. Najważniejszy raport świata został przyćmiony przez nieoczekiwaną decyzję Sądu Handlu Międzynarodowego w Nowym Jorku, który ocenił, że cła nałożone na większość importu do USA są nielegalne i dał administracji 10 dni na ich wycofanie – wyrok obejmuje zarówno uniwersalne 10 proc., wyższe cła nałożone na Chiny oraz resztę krajów objętych odrębnymi stawkami, jak i tzw. „cała fentanylowe”, którymi objęte poza Państwem Środka są Kanada i Meksyk, nie odnosi się do tych nałożonych na stal, aluminium i samochody. Departament Sprawiedliwości już odwołał się od decyzji, ale wyrok pozostanie w mocy do zakończenia apelacji. Mimo to w opinii części analityków rząd jest go w stanie zneutralizować kolejnymi dekretami. W reakcji na informacje o 1,6 proc. rosną kontrakty na S&P500, o 2 proc. na NASDAQ, 1 proc. traci złoto. Sesja w Europie rozpocznie się niemal na pewno od silnych wzrostów, w których powinna partycypować także Polska. Solidne wyniki zaprezentował CD Projekt, który poinformował również, że prace nad Cyberpunkiem 2 weszły w fazę preprodukcji

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje