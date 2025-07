Notowania złota w konsolidacji

Cena złota w dalszym ciągu znajduje się w konsolidacji, a na jej wahania wpływ ma niepewność co do ruchów Fed, a także kwestie rozmów handlowych. Tymczasem Chiny przejmują kolejne zagraniczne kopalnie, a HSBC Life wprowadza pierwszą polisę inwestycyjną opartą na cenach kruszcu.

Cena złota w pierwszej połowie lipca kontynuuje trend boczny. Po chwilowym spadku, pod koniec ubiegłego tygodnia kruszec ustabilizował się powyżej 3350 USD za uncję. Kolejny tydzień królewski metal również rozpoczął na tym pułapie.

Rynek znajduje się obecnie w fazie technicznej konsolidacji. Wskazuje na to choćby formujący się „trójkąt” na wykresie – formacja, która może zapowiadać wybicie w górę. Kluczowe będą kolejne tygodnie i komunikaty ze strony Rezerwy Federalnej.

Inwestorzy obawiają się też zaostrzenia globalnych wojen handlowych. Trump zapowiedział 50 proc. cła na miedź, nowe taryfy na półprzewodniki i farmaceutyki, 10 proc. cła na produkty z krajów BRICS oraz powiadomił 14 krajów o podwyżce ceł od 1 sierpnia.

Kanada na celowniku Trumpa, a inwestorzy czekają na Fed

Z kolei Kanadzie Donald Trump grozi 35-procentowym cłem. Narracja prezydenta USA o „deficycie i oszustwach handlowych” dotyczy m.in. polityki narkotykowej Kanady, mimo że fakty sugerują, że to Meksyk pozostaje głównym źródłem fentanylu przemycanego do Stanów Zjednoczonych.

Wśród amerykańskich inwestorów dominuje wyczekiwanie na decyzje Rezerwy Federalnej. Jerome Powell i członkowie FOMC wskazują na niepewność co do wpływu wojen handlowych i ceł na gospodarkę. Goldman Sachs prognozuje, że pierwsza obniżka stóp może nastąpić we wrześniu, a łącznie w 2025 roku mogą wystąpić nawet trzy cięcia.

Tymczasem Donald Trump sugeruje, że stopy powinny zostać obniżone o 3 punkty procentowe, co sprowadziłoby je do poziomu 1,25–1,50 proc. Taki ruch – gdyby do niego doszło – mógłby wypchnąć złoto nawet do poziomu 5000 USD za uncję, jak szacują niektórzy analitycy.

Chiny kupują złoto i przejmują kolejne kopalnie

Chińskie firmy ubezpieczeniowe, które od niedawna mogą alokować 1 proc. aktywów w złoto, mogą generować roczny popyt rzędu 300 ton kruszcu. To ok. 10 proc. globalnej produkcji rocznej. Transakcje już trwają - niektóre instytucje dołączyły do Szanghajskiej Giełdy Złota.

Równolegle Chiny kupują nie tylko złoto, ale również przyspieszają zagraniczną ekspansję w przemyśle górniczym. Zijin Mining kupił kopalnię złota Raygorodok w Kazachstanie za 1,2 mld USD, a Baiyin Nonferrous nabył kopalnię miedzi i złota w Brazylii za 420 mln USD.

Obie transakcje wpisują się w strategię geopolityczną Pasa i Szlaku. Chiny bowiem nie tylko zwiększają kontrolę nad złotem, ale dominują też w strategicznych surowcach, kontrolując ponad 80 proc. światowych zasobów grafitu i ponad połowę przetwarzania litu, kobaltu i niklu.

Królewski kruszec jako produkt ubezpieczeniowy?

HSBC Life wprowadziło w Hongkongu pierwszą polisę na życie śledzącą ceny złota – produkt Aspire Prime Indexed Universal Life. To dowód na rosnące zainteresowanie złotem nie tylko jako surowcem czy rezerwą banków centralnych, ale także jako elementem złożonych produktów finansowych.

Oferta kierowana jest do zamożnych klientów i profesjonalnych inwestorów, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych funduszy, chcą dywersyfikować ryzyko poza rynkiem akcji za pomocą metali szlachetnych, potrzebują elastycznych rozwiązań inwestycyjnych i ekspozycji na realne aktywa.

Złoto nie notuje spektakularnych wzrostów, ale fundamenty dla wzrostów pozostają solidne. To ciągły popyt ze strony ETF-ów i banków centralnych, chińska dominacja w sektorze surowców, niepewność wokół dolara i stóp procentowych oraz nowe kanały inwestycyjne, jak polisy indeksowane do kruszcu.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

