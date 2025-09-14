Sztuczna inteligencja już na stałe w tornistrze

Rodzice coraz częściej podchodzą do nowych technologii z rozwagą, sztuczna inteligencja w nauce postrzegana jest głównie jako wsparcie, a czas spędzany przez dzieci przed ekranami w roku szkolnym zostaje mocno ograniczony. Zamiast skrajności dominuje podejście oparte na poszukiwaniu równowagi.

Ocena korzystania przez dziecko z narzędzi AI / autor: materiały prasowe

Korzystanie z AI coraz popularniejsze

Z badania zrealizowanego na zlecenie agencji On Board Think Kong wynika, że ponad połowa rodziców ocenia korzystanie przez ich dzieci z narzędzi AI w nauce jako pomocne. Jednocześnie tylko około 10 proc. ankietowanych uważa tę kwestie za problematyczną. Tylko niemal 9 proc. rodziców deklaruje, że jego dziecko wcale nie korzysta z AI w edukacji.

Badanie pokazuje również, że większość rodziców stara się w pewnym stopniu kontrolować czas ekranowy dzieci po wakacjach. Ponad jedna czwarta (26 proc.) wprowadza jedynie niewielkie ograniczenia, redukując go o 1–2 godziny względem wakacji. Z kolei niemal co trzeci rodzic (31 proc.) decyduje się na bardziej wyraźne zmiany, skracając czas ekranowy swoich dzieci mniej więcej o połowę w porównaniu z latem. A na radykalne zmiany ograniczające czas ekranowy do minimum decyduje się aż 16 proc. ankietowanych.

Limitowanie dziecku korzystania ze smartfona i innych urządzeń elektronicznych / autor: materiały prasowe

Cyfrowa Równowaga w domu

Rodzice coraz wyraźniej pokazują, że chcą świadomie zarządzać technologią w życiu swoich dzieci. Z jednej strony dają przyzwolenie na korzystanie z AI jako narzędzia wspierającego naukę ponad połowa z nich ocenia je jako pomocne, a tylko nieliczni widzą w tym problem. Z drugiej strony ograniczają czas spędzany przed ekranem w trakcie roku szkolnego, często redukując go nawet o połowę w porównaniu z wakacjami. To sygnał, że w komunikacji o nowych technologiach warto akcentować równowagę AI jako sprzymierzeńca edukacji, przy jednoczesnym dbaniu o zdrowe nawyki cyfrowe.

„Wyniki badania pokazują wyraźną zmianę w podejściu rodziców do nowych technologii – dostrzegają oni wartość AI w edukacji, a jednocześnie coraz świadomiej ograniczają czas ekranowy. To ważny sygnał dla marek i instytucji edukacyjnych, by mówić o nowych technologiach w kontekście równowagi – jako narzędziu wspierającym naukę, ale też wymagającym świadomego podejścia do czasu spędzanego przed ekranem” – komentuje Norbert Ofmański z agencji On Board Think Kong.

Badanie zostało przeprowadzone metodą przez SW Research CAWI w dniach 25-29 sierpnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1021 dorosłych Polek i Polaków. Próba została zweryfikowana i zważona pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości oraz wykształcenia.

Materiały prasowe On Board Think Kong, oprac. Sek

