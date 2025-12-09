Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Przełomowa decyzja KE

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Pieniądze

Projekt, który ma rozpocząć się jeszcze w grudniu, będzie kosztować 60 mld zł. Zatwierdzenie pomocy przez KE ma kluczowe znaczenie dla realizacji planu, który wpisuje się w strategię dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego.

Polska zaplanowała przeznaczenie 14 mld euro (około 30 proc. kosztów) na wsparcie budowy oraz udzielenie gwarancji państwowych na 100 proc. długu zaciągniętego przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Dodatkowo, w ramach kontraktu różnicowego, państwo zapewni stabilność finansową projektu, wypłacając PEJ różnicę, jeśli ceny rynkowe energii spadną poniżej ustalonej ceny wykonania. W przeciwnym przypadku PEJ zapłaci nadwyżkę państwu, jeśli ceny rynkowe przekroczą tę wartość.

Gdzie?

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, w województwie pomorskim.

Szczegóły projektu

Obiekt będzie składał się z trzech bloków, z których pierwszy ma zostać uruchomiony w 2036 roku, po rocznych testach, a trzeci do 2038 roku. Elektrownia będzie miała łączną moc do 3750 MWe, przy czym każdy blok będzie dysponował mocą 1250 MWe. Całkowity koszt budowy elektrowni szacowany jest na 192 mld zł.

Kiedy?

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

pap, jb