Najlepsze alternatywy dla masła

TYLKO U NAS

Wśród konsumentów coraz częściej zauważa się rosnącą popularność dla różnego alternatywnych smarowideł do pieczywa. Jednocześnie wiele dostępnych w sklepach dyskontowych zamienników klasycznego masła charakteryzuje się obecnością dodatkiem stabilizatorów, zagęstników, dodatkowych tłuszczów, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

W ostatnich latach na rynku zauważa się jednak wzrost dostępności wyrobów o prostszym składzie, tym samym kierując uwagę konsumentów ku alternatywom o mniejszym stopniu przetworzenia.

Serki twarogowe

Jedną z takich propozycji są serki twarogowe do smarowania, cechujące się niższą zawartością tłuszczu – w tym nasyconych kwasów tłuszczowych – oraz wyższą zawartością białka w porównaniu z tradycyjnym masłem.

Produkty te najczęściej bazują na twarogu, mleku, śmietance, kulturach bakterii kwasu mlekowego oraz niewielkiej ilości soli. W zależności od metody produkcji, zawartość białka może być istotnie wyższa niż w produktach mleczno-tłuszczowych, co bezpośrednio przekłada się na większą sytość po posiłku oraz wyższy efekt termiczny trawienia.

Nie tylko do kanapek

Klasyczne serki twarogowe do smarowania mają również szerokie zastosowanie kulinarne dzięki swojej gładkiej, kremowej konsystencji. Mogą one pełnić funkcję:

• Smarowidła do pieczywa

• Składnika farszów do tortilli, wrapów czy warzyw

• Bazy delikatnych sosów

• Elementu zwiększającego zawartość białka w posiłkach o obniżonej kaloryczności.

Dzięki temu mogą one znacząco ułatwiać przygotowywanie posiłków sycących, o umiarkowanej wartości energetycznej, a jednocześnie o korzystnym profilu odżywczym.

Hummus

W kontekście zamienników masła częsty wybór pada również na produkty pochodzenia roślinnego, takie jak hummus.

Jest to pasta na bazie ciecierzycy, tahini, oliwy lub innych olejów roślinnych, czosnku oraz soku z cytryny. Hummus cechuje się wyższą zawartością białka roślinnego oraz błonnika pokarmowego w porównaniu z klasycznymi tłuszczami do smarowania, co przekłada się na zwiększenie objętości treści pokarmowej i wydłużeniu czasu pasażu jelitowego. Jednocześnie jest on zródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu oleinowego i linolowego, a jego wartość energetyczna zależy w dużej mierze od udziału pasty sezamowej i dodatku tłuszczu.

Hummus może zatem stanowić bardzo dobrą alternatywę dla produktów nabiałowych lub tłuszczowych w diecie osób preferujących żywność roślinną lub dążących do zwiększenia udziału błonnika i białka roślinnego w codziennym jadłospisie.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Kiedy jeść śniadanie? Odpowiedź nie jest oczywista…

Takich śniadań unikaj – zadbaj o dobry początek dnia

Nawyk szkodzący zdrowiu serca – dzień bez śniadania!

Nie jesz śniadań? To błąd

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.