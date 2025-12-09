Aż 1450 zł "karpiowego". Otrzymasz?
„Karpiowe” to jednorazowy dodatek finansowy wypłacany pracownikom w Polsce, głównie zatrudnionym w sektorze publicznym, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych oraz państwowych spółkach.
Ma na celu udzielenie wsparcia finansowego pracownikom w okresie świątecznym. Środki na ten dodatek pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a decyzja o jego przyznaniu zależy od regulaminu obowiązującego w danej instytucji.
Wysokość „karpiowego” zależy od sytuacji finansowej danej instytucji oraz kryteriów socjalnych – osoby o niższych dochodach lub trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższy dodatek.
W niektórych miastach „karpiowe” jest coraz rzadziej wypłacane z powodu problemów budżetowych.
