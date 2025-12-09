Informacje
Otrzymasz 1450 zł "karpiowego"? Te osoby mogą liczyć na przelew / autor: Fratria/Pixabay

Aż 1450 zł "karpiowego". Otrzymasz?

  • Opublikowano: 9 grudnia 2025, 16:23

    Aktualizacja: 9 grudnia 2025, 18:50

„Karpiowe” to jednorazowy dodatek finansowy wypłacany pracownikom w Polsce, głównie zatrudnionym w sektorze publicznym, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych oraz państwowych spółkach.

Ma na celu udzielenie wsparcia finansowego pracownikom w okresie świątecznym. Środki na ten dodatek pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a decyzja o jego przyznaniu zależy od regulaminu obowiązującego w danej instytucji.

Wysokość „karpiowego” zależy od sytuacji finansowej danej instytucji oraz kryteriów socjalnych – osoby o niższych dochodach lub trudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższy dodatek.

W niektórych miastach „karpiowe” jest coraz rzadziej wypłacane z powodu problemów budżetowych.

