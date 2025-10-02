Spółki farmaceutyczne i umowa OpenAI unoszą giełdy

OpenAI podpisało umowy na dostawę chipów z koreańskimi SK Hynix i Samsungiem, które zyskały odpowiednio 10 proc. oraz 4 proc., wznosząc giełdę w Seulu na nowe szczyty. Na amerykańskim rynku niewiele się zmienia – potencjalne koszty ekonomiczne zawieszenia administracji i niepewność dotycząca ewentualnych zwolnień w sektorze publicznym potęgują jedynie zakłady na spadki stóp w USA i wzmacniają giełdy.

Środowa sesja w Europie rozpoczęła się w sposób mieszany, ale na przestrzeni dnia całe obawy o government shutdown w USA znikały jak ręką odjął. W drugiej godzinie handlu rozpoczął się nieprzerwany marsz w górę, a główne indeksy kończyły dzień wzrostami od 0,41 proc. (IBEX) do 1,03 proc. (FTSE100). Głównym motorem całego kontynentu była ochrona zdrowia, sektor zyskał oszałamiające 5,53 proc. po tym jak umowa Pfizera z rządem Stanów Zjednoczonych otworzyła drogę do analogicznych kroków ze strony innych farmaceutycznych – amerykański koncern uzyskał 3-letni okres karencji na cła, podobne porozumienia byłyby nawet cenniejsze dla firm z Europy. Najsilniej (+11,2 proc.) drożała AstraZeneca, która połowę przychodów czerpie z USA, Roche rósł o 8,62 proc., Novartis 3,90 proc., NovoNordisk 6,35 proc.. Osią planów Białego Domu jest stworzenie strony nazywanej TrumpRx, która ma umożliwić Amerykanom kupno leków po niższych cenach z pominięciem pośredników (aptek, ubezpieczycieli, itd.). Reszta sektorów była dla firm medycznych jedynie tłem.

WIG20 wzrósł o 0,82 proc., mWIG40 o 0,40 proc., a sWIG80 o 0,94 proc. Po 25-proc. wzroście we wrześniu o kolejne 3,78 proc. drożał KGHM, 1,54 proc. zyskiwał Orlen, banki koszykowo 1,15 proc., a najlepszy spośród nich Santander 3,17 proc.. W mWIG40 potężnym motorem było Asseco (+5,79 proc.), które zrównoważyło z nawiązką efekt słabości Tauronu (-4,46 proc.) i InterCars (-2,32 proc.). W sWIG-u uwagę przyciągał przede wszystkim wzrost Bumechu o 25,24 proc.

Na amerykańskim rynku niewiele się zmienia – potencjalne koszty ekonomiczne zawieszenia administracji i niepewność dotycząca ewentualnych zwolnień w sektorze publicznym potęgują jedynie zakłady na spadki stóp w USA i wzmacniają giełdy. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich zanurkowała wczoraj z 4,16 proc. w godzinach porannych nawet do 4,09 proc., rynek jest coraz bliżej, by przestać wyceniać pauzę Fed w styczniu. S&P500 wzrosło o 0,34 proc., a NASDAQ o 0,42 proc.. Poza rosnącą o 3,01 proc. ochroną zdrowia 0,79 proc. zyskiwała technologia, a 0,69 proc. dobra dyskrecjonalne, co z nawiązką rekompensowało spadki pięciu pozostałych sektorów. Tesla, która zwiększyła we wrześniu kapitalizację o 33,2 proc., dodała do tego wyniku kolejne 3,31 proc., 2,76 proc. zyskiwało Oracle. Lider farmacji, Eli Lilly, podrożał o 8,18 proc.. Bardzo słabe dane ADP z rynku pracy (spadek zatrudnienia w sektorze prywatnym o 32 tys., rewizja za ubiegły miesiąc z +54 tys. do -3 tys.) wręcz wzmocniły giełdy, choć ich znacznie jest obecnie tym istotniejsze, że publikacja statystyk BLS niemal na pewno się opóźni.

W godzinach porannych silnie rosną rynki azjatyckie, Nikkei zyskuje ponad 1 proc.. OpenAI podpisało umowy na dostawę chipów z koreańskimi SK Hynix i Samsungiem, które zyskały odpowiednio 10 proc. oraz 4 proc., wznosząc giełdę w Seulu na nowe szczyty. Spółka Sama Altmana zakończyła rundę finansowania, która daje jej wycenę na poziomie 500 mld USD i tytuł najcenniejszego startupu świata (wcześniej tę pozycję zajmował SpaceX). Byłoby to zapewne bolesne ukłucie dla Elona Muska, gdyby nie fakt, że wartość jego własnego majątku na fali szalonych wzrostów Tesli również zbliża się do tej kwoty. Scenariuszem bazowym na dzisiejsze otwarcie są dalsze wzrosty w Europie.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje