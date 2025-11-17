Spadki akcji, spadki kryptowalut

Spodziewamy się, że najbliższe trzy dni okażą się dla inwestorów dość męczące i mogą nie wskazywać wyraźnie dalszego kierunku dla giełd, sytuacja zmieni się w środę wieczorem, gdy najpierw poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC, później raport nVIDIi. Z zaciekawieniem obserwujemy kryptowaluty, które korygują się od października silnie i bez poważniejszych pretekstów, bitcoin w niedzielę wymazał całość tegorocznych wzrostów, w poniedziałek rano oscyluje wokół 95 tys. USD

Piątkowa sesja nie przebiegała w Europie w najlepszych nastrojach. Minusy z otwarcia były pogłębiane od samego początku, stwarzając przez kilka godzin wrażenie, że technologiczna korekta rozlewa się szerzej na rynki. Intradayowe dołki zostały jednak osiągnięte przed otwarciem w USA, później nastąpiła redukcja strat. W przypadku najsłabiej wyglądających FTSE MiB (-1,70 proc.) i IBEXu (-1,40 proc.) wciąż były one bardzo znaczące, ale DAX stracił tylko 0,69 proc.. Stoxx 600 spadł finalne o 1,01 proc., głównie pod presją banków, technologii i sektora materiałowego. 3,21 proc. niżej zamykał się SAP, ale w top10 europejskich giełd był jedyną spółką, w przypadku której spadek przekraczał 2 proc.

WIG20 stracił w piątek 0,86 proc., mWIG40 0,47 proc., a sWIG80 0,61 proc. Także u nas balastem był sektor finansowy, WIG_Banki spadł o 1,21 proc., o 2,57 proc. przeceniało się w głównym indeksie Dino, o 2,36 proc. Kęty. W drugim szeregu negatywnie wyróżniały się Amrest (-5,56 proc.), Asbis (-2,98 proc.) i Vercom (-2,93 proc.), spory wzrost notował jedynie InterCars (+1,86 proc.).

Sesja w USA rozpoczynała się od wyraźnych spadków, rodząc obawy, że niskie zamknięcie tygodnia może przełożyć się na pogłębienie korekty w kolejnym, ale cały dzień przebiegał pod dyktando popytu. NASDAQ wzrósł o 0,13 proc., wymazując przecenę w całości, S&P500 straciło symboliczne 0,05 proc.. Zaczynają w naszej ocenie być widoczne sygnały, że rotacja w stronę value dobiega końca. W piątek o 1,77 proc. drożała nVIDIA, o 0,59 proc. Tesla, o 2,43 proc. Oracle, wśród największych spółek najgorzej zachowywał się JP Morgan (-1,90 proc.). O ile rosła energetyka (+1,37 proc.), sektor materiałowy tracił 1,18 proc., a finansowy 0,97 proc. Z zaciekawieniem obserwujemy kryptowaluty, które korygują się od października silnie i bez poważniejszych pretekstów, bitcoin w niedzielę wymazał całość tegorocznych wzrostów, w poniedziałek rano oscyluje wokół 95 tys. USD. W piątek nowe dołki notowało Strategy (dawniej MicroStrategy), jedna z najbardziej absurdalnie wycenionych na początku roku spółek amerykańskiej giełdy.

Na półtorej godziny przed startem handlu w Europie większość indeksów azjatyckich znajduje się pod kreską, ale widać sygnały poprawy sentymentu wokół technologii. Rosną kontrakty futures na NASDAQ, w Korei dobrze wyglądają Samsung i SK Hynix, odbija Bitcoin. Europa i Polska zapewne otworzą się neutralnie lub na niewielkich minusach. Spodziewamy się, że najbliższe trzy dni okażą się dla inwestorów dość męczące i mogą nie wskazywać wyraźnie dalszego kierunku dla giełd, sytuacja zmieni się w środę wieczorem, gdy najpierw poznamy zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC, później raport nVIDIi. Sesja czwartkowa będzie ewidentnie najciekawszą, bo pulę informacji uzupełnią opóźnione październikowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

