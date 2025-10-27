Umowa USA-Chiny w zasięgu ręki

W godzinach porannych giełdy azjatyckie notują potężne wzrosty na fali optymizmu wokół umowy, którą mają podpisać w tym tygodniu Xi Jinping oraz Donald Trump. W niedzielę obie strony informowały, że porozumienie w kluczowych tematach zostało osiągnięte.

Giełdy europejskie otworzyły się w większości w piątek na niewielkich plusach, ale przez kilka godzin miały problem z ich utrzymaniem. Wiele z nich znalazło się pod kreską jeszcze przed południem, a pierwsza próba odbicia dokonana w jego okolicach zakończyła się niepowodzeniem. Na kolejny atak popytu trzeba było zaczekać do okolic otwarcia w USA, wystarczył on, żeby CAC40 zamknęło się neutralnie, a pozostałe główne parkiety strefy euro zyskały 0,1-0,4 proc.. Najlepiej radziło sobie brytyjskie FTSE100, które drożało o 0,7 proc., przede wszystkim dzięki wzrostom sektora finansowego o 1,67 proc.. Stoxx600 zyskał 0,23 proc., głównie dzięki mniejszym spółkom. W Top10 skromne wzrosty odnotowały tylko ASML (+0,75 proc.) oraz AstraZeneca (+0,29 proc.). O 3,57 proc. spadał SAP, o 1,34 proc. LVMH. Po amerykańskich danych inflacyjnych z USA do okolic 1,1630-1,1640 wzrósł kurs EURUSD. Wsparciem dla europejskiej waluty były również dane PMI, szczególnie te z sektora usługowego – wskaźnik dla Niemiec wzrósł z 51,5 pkt. do 54,6 pkt. (prognozy: 51,1 pkt.).

WIG20 spadł w piątek o 0,12 proc., mWIG40 o 0,24 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. Sesja w Warszawie była jedną z najnudniejszych w ostatnim czasie, tylko dwie spółki głównego indeksu wykonały ruch o więcej niż 2 proc. - Kruk w górę, Pepco w dół. Nieco ciekawiej wyglądała sytuacja w ramach mWIG40, gdzie liderzy ciągnęli indeks w górę (Tauron zyskał 4,03 proc., a Asseco 1,56 proc.), ale nie wyrównali spadków Benefitu (-3,03 proc.), Millenium (-2,38 proc.), ING (-1,72 proc.) i Diagnostyki (-4,32 proc.).

S&P500 wzrosło w piątek o 0,79 proc., a NASDAQ o 1,15 proc., głównie dzięki świetnym danym inflacyjnym. CPI we wrześniu wzrosło w USA do zaledwie 3,0 proc. r/r (prognozy: 3,1 proc. r/r), inflacja bazowa spadła z 3,1 proc. r/r do 3,0 proc. r/r. Z uwagi na fakt, że danych za październik prawdopodobnie nie poznamy po raz pierwszy w historii z uwagi na government shutdown, wydaje się, że publikacja ostatecznie zamyka temat dalszych obniżek stóp – cięcia w tym tygodniu i w grudniu będą miały miejsce. Coraz bardziej wątpliwa wydaje się również pauza w styczniu. Podczas piątkowej sesji zdecydowanie najsilniej rosła technologia (+1,58 proc.), poza nią wyraźnie zyskiwał jedynie sektor finansowy (+1,09 proc.). Wzrostami o 2-3 proc. zamykały się nVIDIA, Alphabet i Broadcom, 7,63 proc. zyskiwało AMD, a 7,88 proc. IBM.

W godzinach porannych giełdy azjatyckie notują potężne wzrosty na fali optymizmu wokół umowy, którą mają podpisać w tym tygodniu Xi Jinping oraz Donald Trump. W niedzielę obie strony informowały, że porozumienie w kluczowych tematach zostało osiągnięte. Nikkei drożeje o 2,3 proc., Hang Seng i Shanghai Composite po 1 proc. Kontrakty na S&P500 sugerują niemal procentowe wzrosty na otwarciu w USA. Te w Europie będą zapewne znacznie skromniejsze, ale nie ma dużych wątpliwości, że sesja w Polsce i na kontynencie rozpocznie się od zwyżek. Przy niemal pustym kalendarzu makroekonomicznym i wynikowym (istotny będzie jedynie raport UniCredit) nie jest jasne, co mogłoby zachwiać pozytywnymi nastrojami do końca dnia. Rynek rozpoczyna wyczekiwanie na sprawozdania Alphabetu i Mictosoftu, które poznamy po środowym zamknięciu, jutro wyniki pokaże Visa i UnitedHealth. W kraju uwaga będzie zwrócona na dzisiejszą publikację Budimexu, jutrzejszą Żabki, środowe Santandera i Aliora.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

