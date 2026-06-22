USDPLN wciąż wysoko

W poniedziałek rano złoty jest handlowany bez większych zmian wobec piątku - EURPLN jest ponad poziomem 4,26, a USDPLN nieco powyżej 3,72. Niewielkie zmiany widzimy też na EURUSD (1,1445).

Piątek przyniósł próbę delikatnego umocnienia złotego, ale kluczowe tematy pozostają nierozwiązane. Pierwszy wątek to kwestia irańska - ruszyły sześćdziesięciodniowe negocjacje, choć nie bez dodatkowych napięć wokół Cieśniny Ormuz. Finalnie jednak ta nie została w pełni zamknięta, co rynki przyjęły za dobrą monetę - ropa, która w niedzielę w nocy otworzyła się wyżej, później oddała cały wzrost. Widać jednak, że rozejm jest kruchy, a działania Izraela w Libanie (który w żadnym stopniu nie bierze udziału w rozmowach pokojowych) nie pomagają. Jeżeli rynki przestaną wierzyć w to, że ceny ropy mogą się w najbliższych miesiącach ustabilizować, to zrobi się nerwowo ze względu na oczekiwania dotyczące inflacji i działań banków centralnych. Drugi temat to FED - po posiedzeniu w zeszłym tygodniu rynek mocno podbił szacunki, co do podwyżek stóp procentowych w tym roku - szacowane są nawet dwa ruchy po 25 punktów baz. - we wrześniu i grudniu. To daje siłę dolarowi, ale pomaga walutom rynków wschodzących. To, że złoty próbuje się nieco stabilizować może wynikać z faktu, że pomimo oczekiwań, co do zacieśnienia polityki monetarnej w USA, nastroje na globalnych rynkach akcji nadal są w zasadzie niezłe.

W poniedziałek rano (godz. 9:30) Główny Urząd Statystyczny opublikował szereg danych za maj - uwagę zwraca podbicie dynamiki płac do 5,8 proc. r/r z 5,4 proc. r/r, choć oczekiwano 6,0 proc. r/r, czy też dynamiki sprzedaży detalicznej do 4,4 proc. r/r z 2,8 proc. r/r (prognozowano 5,3 proc. r/r). Z tego rysuje się umiarkowanie pozytywny obraz gospodarki, a dla perspektyw ruchów RPP na stopach procentowych, czy też zmian złotego, dzisiejszy przekaz z GUS jest w zasadzie neutralny. Dalszy rozwój wypadków będzie zależeć, zatem od dwóch wątków wymienionych wcześniej (kwestii Iranu i cieśniny Ormuz, oraz siły dolara na głównych rynkach). Jeżeli ta zmaleje, to złoty automatycznie odreaguje (możliwe zejście USDPLN poniżej 3,70).

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje