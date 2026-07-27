Przerwa w wymianie ognia na Bliskim Wschodzie - ropa tanieje

Z punktu widzenia sezonu wynikowego w tym tygodniu wchodzimy w jego kulminacyjną fazę. W kolejnych dniach poznamy m.in. raporty Microsoftu, Mety i Amazona. Nie ulega zatem wątpliwości, że w drugiej połowie tygodnia inwestorów czeka wyraźny wzrost zmienności, tym bardziej że w środę zakończy się także lipcowe posiedzenie Fed.

Piątkowa sesja na GPW zakończyła się niewielkim spadkiem głównych indeksów. WIG20 stracił ostatecznie 0,13 proc., a mWIG40 0,07 proc. Na plusie notowania zakończył jedynie sWIG80, który na zamknięciu zyskał 0,14 proc.. Warto zwrócić uwagę, że w skali całego tygodnia polski indeks blue chipów wzrósł o 1,6 proc., pozostając odpornym na zawirowania na Bliskim Wschodzie.

O ile w drugiej połowie lipca istotnym wsparciem dla WIG20 było zachowanie akcji Żabki, o tyle początek tego tygodnia może przynieść zgoła odmienny scenariusz. W sobotę Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który prowadził rozmowy dotyczące przejęcia istotnego pakietu akcji Żabki, zrezygnował z dalszych negocjacji. Wcześniej, na fali informacji o prowadzonych rozmowach, akcje spółki podrożały w ciągu dwóch sesji (16 i 17 lipca) o ok. 20 proc..

Tymczasem zakończenie tygodnia na Wall Street przebiegało w mieszanej atmosferze. Indeks S&P 500 zdołał wzrosnąć o symboliczne 0,05 proc., z kolei technologiczny Nasdaq stracił 0,64 proc.. Do tej pory swoje wyniki opublikowało prawie 30 proc. spółek. W 86 proc. przypadków przedstawione zyski okazały się wyższe od konsensusu, co skłoniło analityków do rewizji w górę prognozy wzrostu zysku na akcję (EPS) dla indeksu S&P 500 w II kwartale do prawie 38 proc. r/r. Przypomnijmy, że na starcie sezonu wynikowego oczekiwano dynamiki wzrostu EPS na poziomie 23 proc. r/r. Podobnie jak w sezonie wynikowym za I kwartał, do tego „zaskoczenia” przyczyniło się w istotnym stopniu wykazanie przez Alphabet zysku księgowego z tytułu przeszacowania wartości inwestycji w Anthropic i SpaceX. Dlatego też określenie „zaskoczenie” tym razem warto ująć w duży cudzysłów.

Z punktu widzenia sezonu wynikowego w tym tygodniu wchodzimy w jego kulminacyjną fazę. W kolejnych dniach poznamy m.in. raporty Microsoftu, Mety i Amazona. Inwestorzy zapewne z dużą uwagą będą śledzić komentarze zarządów tych spółek dotyczące rosnących nakładów na budowę centrów danych. W przypadku spółki Alphabet dość „jastrzębi” wydźwięk wypowiedzi władz spółki na temat wydatków na AI skutkował przeceną jej akcji o ponad 7 proc. na kolejnej sesji. Nie ulega zatem wątpliwości, że w drugiej połowie tygodnia inwestorów czeka wyraźny wzrost zmienności, tym bardziej że w środę zakończy się także lipcowe posiedzenie Fed. Dla Kevina Warsha będzie to drugie posiedzenie po objęciu funkcji prezesa Rezerwy Federalnej po J. Powellu.

W momencie pisania komentarza ceny ropy spadają o ok. 5 proc. Ubiegłotygodniowy atak na poziom 100 USD za baryłkę jak na razie należy uznać za nieudany. Bezpośrednią przyczyną spadków jest wstrzymanie po dwóch tygodniach ataków USA. Według doniesień medialnych przerwa w wymianie ognia była podyktowane wizytą delegacji Omanu w Teheranie. Dla rynku istotny jest fakt, że pomimo regularnych ostrzałów, kanał dyplomatyczny wciąż pozostaje otwarty. Spadek cen ropy oddziałuje równolegle na rynek obligacji – w godzinach porannych rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich obniża się o 5 pkt bazowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rentowność amerykańskiej 10-latki przebiła majowy szczyt, stając się jednocześnie istotnym obciążeniem dla rynku akcji.

Sesja azjatycka przebiega w spokojnej atmosferze – Hang Seng zyskuje ok. 0,7 proc., Nikkei 0,2 proc., z kolei KOSPI 0,5 proc.. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych dwóch dni inwestorzy przejdą w tryb wyczekiwania. Niewątpliwie najciekawsza faza tygodnia dopiero przed nami i rozpocznie się w środę wieczorem.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

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