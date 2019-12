Przedświąteczny nastrój sprzyja inwestorom

Na rynkach finansowych panują już świąteczne nastroje. Ograniczony wolumen nie przeszkadza jednak wzrostom na większości rynków. Niestety przy tym wszystkim brakuje niestety nieco siły inwestorom z polskiego rynku. Jedną z ciekawszych rewelacji, która dotyczy polskiej oraz amerykańskiej giełdy jest premiera nowego serialu pod tytułem „Wiedźmin”. Jest to w tym momencie pozytywny aspekt zarówno dla amerykańskiego Netflixa, jak i dla polskiego CD Projektu.

Przyszły tydzień to tydzień świąteczny w którym wiele rynków będzie może być nieczynnych. Poniedziałkowa sesja wszędzie wygląda zwyczajnie, natomiast we wtorek, w Wigilię Bożego Narodzenia sesja nie będzie się odbywać w Polsce, w Niemczech czy we Włoszech, natomiast ograniczony czasowo handel będzie odbywał się w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii czy w końcu w USA. Zdecydowana większość rynków jest zamknięta 25 grudnia, natomiast w środę 26 grudnia sesja będzie odbywała się już na Wall Street. Widać wobec tego, jak mały wolumen może być obecny w całym przyszłym tygodniu. Stwarza to jednak często okazję do pojawiania się anomalii na rynkach finansowych, dlatego należy pozostawać czujnym.

Tymczasem wydaje się, że grudzień będzie należał do jednych z najlepszych miesięcy w ostatnim czasie, przynajmniej patrząc na Wall Street, gdzie wciąż notowane są okolice historycznych szczytów. Ogólnie cały rok można zaliczyć do bardzo udanych, pomimo wielu czynników ryzyka jak wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, konflikt na Bliskim Wschodzie czy Brexit. Okazuje się, że na koniec roku wiele kwestii pozostało przynajmniej po części wyjaśnionych. Wobec tego wydaje się, że rynki powinny mieć teraz okazję do kontynuowania pozytywnych ruchów, biorąc pod uwagę poprawę warunków gospodarczych na świecie. Michał Stajniak Tymczasem rynki finansowe zwróciły uwagę na ważne wydarzenie w postaci premiery nowego serialu Netflixa, bazującego na powieściach Sapkowskiego o nazwie Wiedźmin. Serial został pozytywnie przyjęty przez krytyków, co pozwoliło wczoraj wzrosnąć cenom Netflixa o ponad 3%. Zyskał również CD Projekt, który znany jest ze swojego hitu gry komputerowej o tej samej nazwie. Dzięki temu akcje CD Projektu wzrosły wczoraj do historycznych maksimów, a dzisiaj wzrosty są kontynuowane. Spółki w WIG20 podzieliły się dzisiaj po połowie w przypadku wzrostów oraz spadków, natomiast wzrosty takich spółek jak Cyfrowy Polsat czy wspomniany CD Projekt nie zdołały przeciwstawić się wyprzedaży przede wszystkim sektora bankowego oraz energetycznego. Przez to spadki na WIG20 sięgają 0,15% tuż przed zamknięciem sesji.