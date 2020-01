Konflikt zażegnany

Wydawało się, że wojna czy przynajmniej rozpętanie lokalnego konfliktu czai się tuż za rogiem. Pomimo dosyć mocnych akcji ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu, kryzys został zażegnany.

Było to otwarcie furtki dla dalszych wzrostów na globalnych rynkach akcyjnych, które zatrzymały się na moment, głównie ze względu na niepewności dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak przy tym wszystkim radzi sobie polski rynek?

Po ataku Iranu na amerykańskie cele militarne w Iraku wiele osób oczekiwało rozpętania kolejnej wojny w regionie. Konflikt z Iranem od dłuższego czasu wisi na włosku, dlatego użycie siły mogło doprowadzić do faktycznego rozpętania chaosu. Zdaniem Stanów Zjednoczonych w ostatnich atakach rakietowych nie zginęła żadna osoba. Co więcej sam Iran wskazał, że celem ataków były maszyny, pomimo wcześniejszych deklaracji, że w atakach zginęło 80 Amerykanów. Donald Trump wskazał, że jest otwarty na pokój i na rozmowy, choć jednocześnie zapowiedział wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Iranowi.

Wydaje się jednak, że na ten moment konflikt został zażegnany. Sytuacja ta doprowadziła do kolejnego rajdu na rynkach finansowych. W rezultacie obserwujemy amerykańskie indeksy przy historycznych szczytach. Z drugiej strony mamy również ogromne odbicie w Europie, a w szczególności w Niemczech, gdzie DAX znalazł się najwyżej od 2 lat, czyli również od historycznych szczytów. Wobec tak dobrych nastrojów na rynkach wydaje się, że przebicie tych poziomów to jedynie kwestia czasu. Wzrosty wyglądają dzisiaj fenomenalnie. Zdecydowanym liderem na rynkach rozwiniętych był dzisiaj Nikkei 225, który zyskał ponad 2%. Niedaleko dalej plasuje się DAX zyskujący 1,7%. Na Wall Street wzrosty wynoszą od 0,5% do 0,8%. Wzrosty na chińskich indeksach wyniosły wyraźnie powyżej 1,0%.

Czy jednak rynki powinny szykować się na sielankowy rok, wraz z porozumieniem handlowym pomiędzy Chinami oraz USA, które ma być podpisane 15 stycznia? Raczej nie. Należy pamiętać, że jest to jedynie pierwsza faza większego porozumienia, wobec czego można oczekiwać dalszych ostrych słów z obu stron. Co więcej, mamy również dosyć mocny konflikt handlowy pomiędzy USA oraz Unią Europejską. Kolejny wątek to rok wyborczy w USA – dużo niepewności, choć jednocześnie statystycznie wybory działają pozytywnie na giełdę w USA. Na samym końcu pozostaje kwestia finansów spółek. Sezon wyników z Wall Street rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Oczekiwania są dosyć mizerne, gdyż mówią o 1,5% r/r spadku zysków. Z drugiej strony bardzo dobre nastroje dotyczące całego bieżącego roku.

Tymczasem w Polsce trwa również bardzo dobra sesja. Indeks WIG20 zyskuje nawet 1,9% na koniec sesji. Większość spółek z indeksu zyskiwało, choć negatywnie wyróżniała się spółka CCC, która traciła ponad 7%.

Michał Stajniak