Co oznacza ruch RPP?

Wczorajsza decyzja RPP okazała się sporym zaskoczeniem. Po tym, jak wcześniej NBP zdecydował się na oprocentowanie rezerw banków komercyjnych, mogło wydawać się, że Rada przynajmniej na jakiś czas wstrzyma się z kolejnymi cięciami. Wygląda jednak na to, że decyzja jest elementem szerszego planu rządu, który również wczoraj został przedstawiony. Dziś z kolei uwaga skoncentruje się na ostatnim ważnym raporcie przed Świętami.

Po wczorajszej decyzji stopa referencyjna wynosi już zaledwie 0,5%, zaś stopa depozytowa 0%. Jeszcze niedawno stopa referencyjna wynosiła 1,5%. To bardzo duża zmiana. Zacznijmy od pozytywów takiego ruchu. Przede wszystkim spadnie oprocentowanie wszystkich kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Ponieważ w ostatnich latach kredyty hipoteczne udzielane były głównie w złotych, ucieszy to wiele gospodarstw domowych. O zmienną stopę opartych jest też większość kredytów dla firm, a także oprocentowanie większości obligacji korporacyjnych. Wreszcie, spadną koszty finansowania długu Skarbu Państwa. Dla banków decyzja jest jednak gorzką pigułką. Przy tak niskich stopach procentowych marża depozytowa w zasadzie wyparuje, a ponadto banki mogą mieć problem z przekonaniem gospodarstw domowych, że przechowywanie u nich pieniędzy w zasadzie bez odsetek to dobry pomysł (choćby wobec konkurencji ze strony obligacji detalicznych, nie wspominając o nasilających się jednak obaw o bezpieczeństwo środków). Spadną też wpływy ze wspomnianego oprocentowania rezerw, spadnie limit maksymalnego oprocentowania kredytów. Banki zatem znalazły się w niewesołej sytuacji, a patrząc na doświadczenia sektora strefy euro z ostatniej dekady, sytuacja może się szybko nie poprawić. Decyzja RPP oznacza także spory ból głosy dla oszczędzających, szczególnie tych o większej awersji do podejmowania ryzyka. Tak niskie oprocentowania oznacza w zasadzie pewną perspektywę realnej utraty wartości pieniądza. Reakcja rynku na decyzję była nieco nietypowa. Złoty zachował się spokojnie, co można tłumaczyć mocnymi wzrostami zagranicznych indeksów giełdowych, zaś GPW zareagowała spadkami, traciły bowiem akcje banków.

Przed nami kolejny tygodniowy raport o liczbie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. To na ten moment chyba najlepszy barometr zmian w amerykańskiej gospodarce. Poprzednie dwa raporty pokazały łączną liczbę wniosków na poziomie 10 milionów, czyli 3% całej amerykańskiej populacji. Dziś oficjalny konsensus przewiduje 5,25 mln, czyli nieco mniej niż ostatnio, ale nadal bardzo dużo. Dane poznamy o 14:30. Co ciekawe, rynki jak na razie niespecjalnie przejmują się wzrostem bezrobocia w USA. Amerykańskie indeksy odrobiły już ponad połowę spadków. Na początku tygodnia tłumaczono to spadkiem liczby zachorowań, ale ten niestety znów mocno przyspieszył. Wydaje się więc, że wielu inwestorów uznało, że spadki cen akcji zostały zakończone i należy jak najszybciej kupować akcje.

Ta euforia pomaga nieco walutom rynków wschodzących, choć jak na razie ruchy są tutaj dużo mniejsze niż na indeksach, szczególnie na złotym ze względu na zmiany w polityce pieniężnej. Dziś o 9:55 euro kosztuje 4,5299 złotego, dolar 4,1643 złotego, frank 4,2896 złotego, zaś funt 5,1670 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB