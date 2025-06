Po decyzji, przed decyzją

Wczorajsza decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami rynku. Pewnym rozczarowaniem okazał się za to komunikat. Amerykańskie odczyty wprowadzają zamęt. Dzisiaj decyzja EBC, rynek oczekuje obniżenia stóp.

Stopy bez zmian

W środę poznaliśmy decyzje Rady Polityki Pieniężnej – zgodnie z oczekiwaniami rynku, stopy procentowe zostały utrzymane na poprzednim poziomie. Oznacza to, że główna stopa dalej wynosi 5,25 proc. Jest to efekt majowej obniżki o 50 punktów bazowych. Wtedy też prezes Glapiński wyraźnie sugerował, że w czerwcu nie powinniśmy spodziewać się kolejnych cięć. Co prawda, w ostatnim czasie pojawiły się nowe okoliczności, które ożywiły dyskusję na temat bardziej gołębiego podejścia Rady. Mowa tu przede wszystkim o zaskakująco niższej inflacji. Okazało się jednak to nie wystarczające dla decydentów z NBP. Jest to o tyle zrozumiałe, że po pierwsze wciąż nie opadł kurz po wyborach prezydenckich, a po drugie w lipcu poznamy nowe predykcje banku centralnego.

Decyzja jako taka więc jest jak najbardziej zrozumiała. Rozczarował za to komunikat po posiedzeniu. Inwestorzy spodziewali się tutaj jakiejś wyraźnej sugestii co do lipcowego posiedzenia. Nic takiego jednak nie zostało w nim zawarte. Co więcej, wydźwięk komunikatu jest mocno podobny do tego sprzed miesiąca. Jeśli więc ktoś szuka podpowiedzi co do dalszych posunięć RPP, musi poczekać do dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczącego Adama Glapińskiego.

Hot & cold

Dziwne rzeczy ostatnio dzieją się z amerykańskimi odczytami makroekonomicznymi. We wtorek rynek zachwycił się raportem JOLTS, który pokazał wyraźne ożywienie na rynku pracy. Wczorajszy odczyt ADP stoi jednak w zupełnej sprzeczności i stawia przeciwną tezę. W takich warunkach jeszcze ważniejszy staje się jutrzejszy odczyt Departamentu Pracy. Mieszane odczucia przynoszą też indeksy wyprzedzające. Wskaźnik PMI rośnie aż miło – zdecydowanie mocniej niż sugerowały i tak optymistyczne oczekiwania analityków. Obraz sielanki psuje za to indeks ISM, który nie tylko nie urósł, tak jak tego się spodziewano, ale również spadł poniżej progu 50 punktów oddzielającego optymizm od pesymizmu. Dzisiaj po południu poznamy raport Challengera, który informuje o potencjalnych zwolnieniach oraz odczyty dotyczące efektywności pracy. Ostatnia obniżka? -

Kluczowym wydarzeniem czwartkowej sesji będzie jednak posiedzenie i decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. Rynek tutaj jest praktycznie pewny obniżki kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych do pełnych 2 proc. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat cyklu stopy w strefie euro spadły o połowę. I tutaj pojawia się pytanie, jak daleko jeszcze mogą zejść. Z jednej strony mamy pewne spekulacje, że po dzisiejszej obniżce czeka nas dłuższa pauza. Z drugiej jednak zarówno inflacja, która ostatnio spadła poniżej 2 proc., jak i realna gospodarka, która nie tylko słabo sobie obecnie radzi, ale ma też kiepskie perspektywy, sugerują, że nie ma jeszcze powodu, by się zatrzymywać.

Rynek walutowy w czwartek przynajmniej do południa jest całkiem spokojny. Na głównej parze walutowej praktycznie nie odnotowujemy zmienności, kurs EURUSD pozostaje przy 1,142$, czyli w okolicach wczorajszego zamknięcia. Polski złoty co prawda delikatnie traci na szerokim rynku, ale zmiany są naprawdę niewielkie. Dolar kosztuje 3,75 zł, a euro 4,28 zł.

Krzysztof Adamczak – analityk w InternetowyKantor.pl

