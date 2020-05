Wzrosty na rynku pomimo kolejnych fatalnych danych

Podczas dzisiejszej sesji kluczowym wydarzeniem miały być dane z rynku pracy w USA, właściwie to inwestorzy czekali na nie już od początku tygodnia. Niemniej, pomimo fatalnych danych, okazały się one nieco lepsze od rynkowych prognoz.

Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła aż 14,7 proc., podczas gdy rynkowe szacunki zakładały nawet 16 proc. Jak podał amerykański Departament Pracy, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym spadło w kwietniu o 20,5 mln, a od wybuchu pandemii konawirusa aż 33 miliony Amerykanów zawnioskowało o zasiłek dla bezrobotnych.

Dzisiejsze dane choć lepsze od rynkowych oczekiwań są najgorsze w historii, tak dramatyczny spadek liczby miejsc pracy nie był odnotowany od czasu rozpoczęcia zbierania danych w 1939 roku. Jesli chodzi z kolei o stopę bezrobocia, podobne wyniki mogliśmy obserwować za czasów Wielkiego Kryzysu na przełomie lat 20 i 30 ubiegłego wieku.

Nieco może więc zaskakiwać reakcja rynków, które w zasadzie pozostają niewzruszone. Prawdopodobnie fatalne odczyty były już zdyskontowane w cenach, ponieważ o negatywnych skutkach koronawirusa mówi się od dłuższego czasu. Ponadto aktualnie mamy do czynienia z pewną paradoksalną sytuacją, gorsze dane są ignorowane przez rynki w nadziei na pomoc rządów i banków centralnych. Inwestorzy liczą na to, że głęboka recesja z jaką mamy obecnie do czynienia szybko się skończy.

W piątek od rana na rynku akcji utrzymywały się dobre nastroje. Ostatecznie wszystkie główne indeksy giełdowe na Starym Kontynencie zakończyły dzień na plusie. Wzrosty na niemieckim Daxie wyniosły 1,37%, francuski CAC40 dodał 1,07%, a londyński FTSE 100 zyskał 1,4%. Pozytywny sentyment widać także za oceanem, gdzie najmocniej rośnie Dow Jones (+1,55%).

Bardzo dobrą sesję obserwowaliśmy także na naszym krajowym parkiecie. Indeks WIG20 zamknął dzień wynikiem na poziomie +1,21%. Wśród największych spółek aż 14 zakończyło dzień na plusie, a 6 zamknęło się pod kreską. Najlepiej wśród blue chipów radził sobie PKN Orlen (+3,12%), który zawdzięcza wzrosty trwającym odbiciu na rynku ropy naftowej. Z kolei najmocniej traciły dziś akcje CCC, gdzie przecena wyniosła ponad 5%.